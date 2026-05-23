Tiroteo en las cercanías de la Casa Blanca: Servicio Secreto informa que abatió al autor de los disparos

23 may. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado, el Servicio Secreto de los Estados Unidos emitió una declaración preliminar respecto al tiroteo registrado hace un par de horas en las cercanías de la Casa Blanca.

De acuerdo al documento, el incidente ocurrió a las 18:00 horas en la intersección de la calle 17 con la avenida Pensilvania, a tan solo una cuadra de la sede del gobierno estadounidense.

Servicio Secretó abatió al autor de los disparos

Allí, "un individuo (...) sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar", por lo cual los agentes del Servicio Secreto respondieron el fuego "alcanzando al sospechoso".

Tras esto, el Servicio Secreto informó que el individuo "fue transportado a un hospital del área, en donde fue pronunciado muerto".

Además, se indicó que "durante el tiroteo un peatón también fue alcanzado por disparos" y que "ningún oficial resultó herido".

"El presidente estaba en la Casa Blanca durante el incidente; sin embargo, ni las personas protegidas ni las operaciones se vieron afectadas", se explicó.

Finalmente, en el comunicado se sostuvo que "este incidente sigue bajo investigación y la información adicional será compartida cuando esté disponible".

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