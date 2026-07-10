Se jubilaron a los 35 y 40 años: Pareja dejó de trabajar tras ahorrar millones en comida y cargar celulares en la calle

10 jul. 2026 - 16:49 hrs.

¿Te imaginas poder dejar de trabajar a los 40 años? Una pareja del Reino Unido lo consiguió: Katie y Alan Donegan, quienes alcanzaron este objetivo cuando tenían 35 y 40 años, respectivamente. Pero ¿cómo lo hicieron? Según sus palabras, el camino no fue fácil y requirió varios sacrificios.

Ambos adoptaron el método FIRE (Independencia Financiera, Jubilación Anticipada, por sus siglas en inglés), un movimiento global enfocado en el ahorro estricto y la inversión temprana. Tras calcular que necesitaban acumular 25 veces lo que gastaban en un año, se pusieron una meta clara. Gracias a que Alan armó una consultora tras quedar desempleado en 2008 y Katie comenzó a trabajar como contratista independiente, sus ingresos subieron, pero ellos tomaron una decisión clave: no aumentar su nivel de vida y destinar cada peso extra a fondos indexados globales de bajo costo.

¿Estrategia infalible o tacaños extremos?

Para ampliar la brecha entre ingresos y gastos, los Donegan contaron a la BBC que llevaron su austeridad al límite durante una década. Evitaban encender la calefacción en pleno invierno británico —únicamente hacían una excepción cuando recibían visitas en casa—, cargaban sus teléfonos en espacios públicos para ahorrar electricidad y rescataban cupones de descuento desechados por otras personas. Además, durante ese período llevaban almuerzo desde casa al trabajo, una costumbre que por sí sola les ahorró más de 53 mil dólares.

Aunque muchos conocidos los tildaban de "locos", la pareja asegura que no lo veía como un sufrimiento, sino como un juego financiero para comprar su libertad. "Invertir es el único juego del mundo en el que cuanto menos haces, más ganas. Simplemente pones tu dinero y lo dejas crecer", explica Katie sobre la paciencia que tuvieron para ver multiplicarse sus fondos.

El presente tras dejar el sistema tradicional

El plan dio frutos en abril de 2019, cuando alcanzaron el millón de libras ahorradas. Hoy en día, con un patrimonio que ya supera los 2 millones de euros gracias a la rentabilidad de sus inversiones, la pareja pasa sus días viajando por el mundo, colaborando en proyectos de voluntariado y dictando talleres gratuitos para enseñar a otros a gestionar sus finanzas.

Su realidad contrasta con las estadísticas actuales en Europa y Estados Unidos. Allí, el encarecimiento generalizado del costo de la vida ha obligado a postergar el retiro laboral promedio más allá de los 64 años. Como consecuencia, el retiro anticipado se transforma en un privilegio cada vez más lejano para la mayoría de los trabajadores.

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