Puerto Varas inicia la construcción del Parque Costanera: Así será el millonario proyecto que transformará su borde lacustre

10 jul. 2026 - 17:06 hrs.

¿Qué pasó?

Puerto Varas dio inicio a uno de los proyectos urbanos más importantes de las últimas décadas con el comienzo de las obras del Parque Costanera, una iniciativa que busca renovar el borde del Lago Llanquihue y fortalecer el desarrollo turístico y la calidad de vida en la comuna en la región de Los Lagos.

La obra será ejecutada por la Dirección de Obras Portuarias (DOP) del Ministerio de Obras Públicas y considera una inversión cercana a $9.700 millones.

El proyecto intervendrá más de 11.500 metros cuadrados de espacios públicos entre el Balneario Puerto Chico y las cercanías del Humedal Marina Sur.

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, destacó el impacto que tendrá esta iniciativa para el futuro de la comuna.

"Este es uno de esos momentos que no se olvidan. En 10, 20 o 30 años más vamos a recordar que estuvimos aquí dando inicio a un proyecto que transformará para siempre nuestra ciudad. El Parque Costanera es parte de un sueño colectivo: construir una Puerto Varas donde los espacios públicos sean protagonistas de la calidad de vida, donde las familias se encuentren, los niños jueguen y las personas puedan disfrutar de un borde lacustre pensado para la comunidad", valoró.

¿Qué incluirá el nuevo Parque Costanera de Puerto Varas?

La renovación contempla amplios paseos peatonales, zonas de recreación y contemplación, nuevas áreas verdes, equipamiento urbano moderno e infraestructura accesible para fortalecer la conexión entre la comunidad y el Lago Llanquihue.

Entre las principales obras destacan:

10 zonas de contemplación paisajística.

16 accesos universales a la playa.

Juegos infantiles.

Espacios deportivos y náuticos.

Servicios higiénicos.

Iluminación eficiente.

Nuevo mobiliario urbano.

Graderías para actividades deportivas.

Muros de escalada.

Miradores con vistas al lago y al volcán Osorno.

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, resaltó que la iniciativa permitirá recuperar uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

"Esta obra permitirá renovar 1,6 kilómetros del borde costero de Puerto Varas, recuperando uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad y consolidando una costanera moderna, accesible e integrada con su entorno natural. Estamos hablando de nuevos paseos peatonales, áreas verdes, miradores, accesos universales a la playa, espacios para la recreación y la vida comunitaria. Es un proyecto muy especial para la Dirección de Obras Portuarias y una inversión que marcará el desarrollo de Puerto Varas durante las próximas décadas", señaló.

Las obras se ejecutarán por etapas

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su enfoque ambiental. El diseño incorpora pavimentos permeables y estructuras elevadas para proteger los humedales urbanos del sector y compatibilizar el desarrollo de infraestructura con la conservación de los ecosistemas.

La intervención también permitirá recuperar sectores emblemáticos como el Muelle Antiguo y Las Cancaguas, impulsando nuevos espacios para la recreación, el turismo y la actividad económica local.

La primera etapa comenzó el 1 de julio de 2026 y contempla un tramo aproximado de 830 metros lineales del borde costero.

Durante los trabajos, la circulación vehicular por Avenida Vicente Pérez Rosales se mantendrá habilitada en ambos sentidos. En tanto, la acera norte del borde lacustre permanecerá cerrada por motivos de seguridad y el acceso a la playa en los sectores intervenidos estará restringido mientras duren las obras.

Todo sobre Región de Los Lagos