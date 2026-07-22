Hija de Javier Margas sufre encerrona en la Ruta 68 horas: Llevaba solo horas en Chile tras volver de viaje

22 jul. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

Las vacaciones habían terminado y el avión hace unas horas que había aterrizado en Santiago de Chile. Giannina Margas, hija del exseleccionado nacional Javier Margas, no tuvo la bienvenida al país que le habría gustado, y fue víctima de una encerrona junto a sus dos hijos en una estación de servicio de la Ruta 68.

La encerrona

La empresaria había llegado esa misma noche desde Nueva York, al igual que sus hijos Emilia, de 9 años, y Santiago, de 5.

Tras reunirse con su hermana Giselle en el aeropuerto, iniciaron el viaje rumbo a Viña del Mar. En el camino decidieron detenerse en una Copec para comprar algunos productos y usar el baño. Mientras su hermana ingresaba al local con la niña mayor, Giannina permaneció al volante junto a su hijo menor, conversando por teléfono con su madre.

"En ese momento se abren las puertas y empiezan a gritar que era un asalto, que me bajara y le pusieron una pistola en la frente a mi hijo. Uno de los tipos apuntaba desde mi puerta, otro le apuntaba a mi hijo y otro me apuntaba desde atrás del respaldo del asiento. Decían que si no me bajaba me iban a matar, pero yo estaba atrapada con el cinturón. Me quedé en blanco, en shock. Solo atiné a decirles que me dejaran bajar a mi hijo tranquilo", relató Giannina Margas en Las Últimas Noticias.

Mientras intentaba reaccionar, su madre escuchaba todo lo que ocurría a través del teléfono. Después de que Giannina bajara del vehículo, los asaltantes escaparon con la camioneta.

El asalto terminó con disparos al aire

La hija del exfutbolista recordó que una de las personas involucradas tomó el celular y lo lanzó dentro del vehículo antes de huir. Según su relato, los ocupantes de la camioneta comenzaron a disparar al aire mientras abandonaban el lugar.

"Ahí uno de ellos sacó el celular, arrancaron con la camioneta y empezaron a disparar al aire desde una de las ventanas. Pasó todo tan rápido. Eran cuatro tipos, llegaron en una Chery azul. Después llegaron mi hermana y mi hija Emilia, pidiendo ayuda. Pero la gente no se involucró. Nadie ayudó, nadie hizo nada. Igual uno entiende que hoy en día todos tienen miedo", señaló.

La familia recién pudo regresar a su casa cerca de las 04:30 de la madrugada. Durante esas horas comenzaron a rastrear el teléfono celular y, posteriormente, recibieron el llamado de Carabineros informándoles que la camioneta había sido encontrada en la comuna de Lampa y sería trasladada.

El impacto que dejó en sus hijos

Más allá del robo, Giannina aseguró que lo más difícil ha sido enfrentar las consecuencias que el episodio dejó en Emilia y Santiago, quienes presenciaron lo ocurrido.

"Ellos presenciaron todo, entonces no les puedo decir que fue un juego. Yo fui criada de una forma en que nadie tapa el sol con un dedo. Como mi esposo viaja mucho, ya les había enseñado que cuando la mamá anda manejando tienen que estar atentos, que si alguna vez pasa algo tienen que soltarse el cinturón y salir rápido conmigo", indicó.

Santi, que estuvo conmigo en el auto, está súper calmado y eso me deja muy tranquila. Emilia, la más grande, estaba mucho más asustada anoche. No quería llegar a la casa, no quería dormir, estaba aterrada", contó.

Aunque intenta retomar la rutina junto a su familia, reconoce que aún no logra asimilarlo por completo.

"Esta noche trataré de relajarme un poco cuando acueste a los niños porque este miércoles vuelven a clases. Yo pienso que la vida tiene que seguir. Si en algún momento necesito parar o descansar, lo haré. Pero ahora creo que todavía estoy en shock. Siento que estar haciendo cosas también me ayuda a mantener la cabeza ocupada. Hoy, por ejemplo, la lluvia rompió una puerta de mi gimnasio, así que también tengo que preocuparme de eso. No queda otra más que seguir", concluyó.