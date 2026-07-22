Restos óseos corresponderían a un menor de edad: El macabro hallazgo en una casa vinculada al Tren de Aragua

22 jul. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un impactante hallazgo realizó este miércoles la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, al encontrar restos óseos humanos enterrados en el interior de una vivienda de la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

De manera preliminar, las diligencias apuntan a que las osamentas corresponderían a un adolescente venezolano de 16 años, cuya madre presentó una denuncia por presunta desgracia en diciembre de 2024.

Sin embargo, las autoridades recalcaron que la identidad solo podrá ser establecida una vez concluyan los análisis del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) y del Servicio Médico Legal (SML).

Restos estaban enterrados bajo el piso de un dormitorio

El jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, Hassel Barrientos, informó que las osamentas fueron encontradas enterradas a casi dos metros de profundidad, bajo el piso de uno de los dormitorios del inmueble.

"Esta víctima habría sido denunciada su desaparición por parte de su madre alrededor de dos años atrás, para ser más exacto en diciembre del año 2024, y esta información es corroborada el día de hoy con el hallazgo de esta osamenta en este lugar", señaló el oficial.

No obstante, Barrientos precisó que aún resta esperar los peritajes científicos para confirmar de manera fehaciente que los restos corresponden al adolescente desaparecido.

Vivienda era investigada por delitos vinculados al crimen organizado

Según informó la Fiscalía Metropolitana Sur, el inmueble donde fueron encontrados los restos formaba parte de una investigación por su presunta utilización para la comisión de diversos delitos.

De acuerdo con los antecedentes reunidos hasta ahora, en la vivienda presuntamente se ejercía comercio sexual, se desarrollaba microtráfico de drogas y también se habrían cometido actos de tortura, antecedentes que forman parte de la investigación que lidera el Ministerio Público junto a la PDI.

Las diligencias además establecieron que el inmueble era ocupado por integrantes de "Los Mapaches", una facción del Tren de Aragua que ha sido investigada por distintos delitos violentos en la capital.

Hay un detenido con presuntos vínculos con "Los Mapaches"

En el marco de la investigación, la PDI confirmó la detención de un hombre de nacionalidad venezolana, quien se encontraba pernoctando en la vivienda donde fueron halladas las osamentas.

El imputado, que será formalizado durante este jueves, ya registraba detenciones anteriores por delitos asociados al crimen organizado, entre ellos infracción a la Ley de Armas.

Según explicó el jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, el detenido tendría vínculos con la banda "Los Mapaches", mientras que otros presuntos integrantes de esta organización ya permanecen en prisión preventiva por distintos delitos investigados en la misma macrocausa.

Investigación busca esclarecer la identidad de la víctima

El hallazgo se enmarca en una investigación desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI para desarticular a "Los Mapaches", facción asociada al Tren de Aragua que operaba en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Mientras continúan los peritajes del Servicio Médico Legal y del Laboratorio de Criminalística para confirmar la identidad de la víctima y determinar la data y causa de muerte, las diligencias también buscan establecer la eventual participación de otros involucrados en este caso y esclarecer los delitos que habrían sido cometidos al interior del inmueble.