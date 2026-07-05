Alcaldesa San Martín pide diálogo con el Gobierno por cambios en las contribuciones

05 jul. 2026 - 20:22 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, manifestó su preocupación por el impacto que tendría en las finanzas municipales la propuesta del Gobierno para eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda, asegurando que, aunque comparte el objetivo de la iniciativa, aún falta una estrategia que permita compensar la disminución de recursos que enfrentarán las comunas.

En entrevista con The Clinic la jefa comunal sostuvo que el proyecto representa una buena señal para muchas familias, especialmente para las personas mayores, pero advirtió que su implementación requiere una planificación más detallada.

"Esta es una muy buena idea, pero sin un plan de ejecución. Ese es el problema que tiene el Gobierno hoy. Porque tú no puedes proponer una idea que es fantástica y que beneficia a las personas sin medir las consecuencias", afirmó.

San Martín explicó que, de acuerdo con las proyecciones entregadas por el Ejecutivo, Las Condes dejaría de percibir cerca de $13 mil millones al año, cifra a la que se sumaría una disminución en los ingresos asociados a los derechos de aseo. "Somos de las comunas que va a tener mayor impacto si la medida se aplica tal cual", señaló.

Pese a ello, aseguró que comparte el espíritu de la propuesta, especialmente en lo relacionado con los adultos mayores. "Cuando cumples 65 años y no generas ingresos, lo mínimo que puede hacer el Estado es darte garantías y eximir del pago de contribuciones va en la línea correcta", sostuvo.

No obstante, planteó que el beneficio debería contemplar criterios que permitan focalizar su aplicación. "Tiene que haber un límite, porque hay personas que tienen varias viviendas o que sus ingresos son muy altos. Varias personas me han dicho que no tiene mucho sentido que ellos no paguen contribuciones", agregó.

"Vamos a tener que ver dónde nos ajustamos"

La alcaldesa indicó que sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a representantes de otras comunas que podrían verse afectadas por la iniciativa, instancia en la que solicitaron conocer la estrategia de implementación del proyecto. "Acá tiene que haber un compromiso por parte del Gobierno de contar con una estrategia y un plan de implementación. Pero esa estrategia y ese plan de implementación no lo hemos visto", afirmó.

San Martín advirtió que una menor recaudación podría obligar al municipio a revisar parte de su presupuesto, aunque aseguró que áreas prioritarias, como la seguridad, seguirán siendo resguardadas. "Quizás ya no se pueda hacer tantos eventos. Vamos a tener que ver dónde nos ajustamos. Hoy estamos trabajando en el presupuesto municipal con la previsión de cuidar cada peso", señaló.

La alcaldesa también cuestionó la relación entre el Ejecutivo y los gobiernos locales, asegurando que los municipios debieron ser incorporados desde el inicio en la elaboración de iniciativas que afectan directamente su financiamiento.

Creo que faltó entender que los municipios somos aliados. Sobre todo, y esto es más político, los alcaldes que apoyamos al Presidente Kast", concluyó.