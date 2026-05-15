"No me dejes en visto": La Protectora de la Infancia lanza su Colecta 2026 para volver a poner a la niñez en el centro

15 may. 2026 - 15:27 hrs.

La Protectora de la Infancia, la organización de infancia más antigua de Chile, lanzó oficialmente su Colecta Nacional 2026, que se desarrollará entre el 15 y el 30 de mayo. Bajo el lema “No me dejes en visto”, la campaña busca movilizar al país para recaudar fondos y visibilizar la urgencia de atender a los miles de niños y niñas que crecen en contextos de violencia, exclusión y falta de oportunidades.

La colecta se realizará tanto en formato digital, con donaciones ya disponibles en colectalaprotectora.donando.cl, como presencial.

Actualmente, La Protectora de la Infancia, con 132 años de historia, educa y cuida a más de 8 mil niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Su labor se extiende a través de 5 colegios, 8 jardines infantiles y 27 programas sociales presentes en 7 regiones del país.

La campaña utiliza un lenguaje cercano al mundo digital para interpelar a la sociedad, con un afiche principal que muestra a una niña en la pantalla de un celular junto al mensaje: “Tu donación es una respuesta”.

"La infancia no puede seguir esperando": el llamado a la acción

“La infancia no puede seguir esperando. En Chile hemos normalizado que miles de niños crezcan con menos oportunidades, con menos protección y muchas veces sintiendo que nadie los está mirando. Esta colecta busca justamente lo contrario: decirles que sí importan, que sí los vemos y que como sociedad todavía estamos a tiempo de responder”, señala Alejandra Canessa, gerente general de La Protectora de la Infancia.

La campaña también busca mostrar que cuando existen oportunidades, los resultados aparecen, destacando avances como alzas de hasta 37 puntos en SIMCE en sus colegios y reconocimientos como el Premio LED. La invitación es a sumarse para que un niño pueda seguir estudiando, una familia reciba apoyo o un jardín infantil continúe siendo un espacio seguro.