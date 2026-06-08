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Cargar combustible: Temor latente

08 jun. 2026 - 23:00 hrs.

Son múltiples los registros de asaltos en distintas bencineras del país. En MegaInvestiga profundizamos en esta tendencia criminal y descubrimos que algunas empresas diseñan estrategias para frenar esta ola de los delitos.

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