Cargar combustible: Temor latente
08 jun. 2026 - 23:00 hrs.
Son múltiples los registros de asaltos en distintas bencineras del país. En MegaInvestiga profundizamos en esta tendencia criminal y descubrimos que algunas empresas diseñan estrategias para frenar esta ola de los delitos.
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