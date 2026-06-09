Apple reestructura su inteligencia artificial y presenta la nueva "Siri AI"

09 jun. 2026 - 19:11 hrs.

¿Qué pasó?

En la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC26), Apple presentó las próximas novedades que llegarán a su sistema operativo, trayendo consigo novedades para su sistema operativo en conjunto con una reestructuración completa de su criticada inteligencia artificial: Apple Intelligence.

Las actualizaciones de iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 traerán toda una serie de cambios que están pensados para simplificar y mejorar la experiencia de los usuarios de la manzana mordida.

Sin embargo, la verdadera protagonista de la conferencia fue Siri AI, una importante actualización de la inteligencia artificial que se encuentra en los dispositivos más recientes de la empresa estadounidense.

Una IA más inteligente

Según lo revelado por Apple en su conferencia, este nuevo motor ahora podrá leer el contexto de lo que aparece en la pantalla del usuario. Con esto, el asistente será capaz de buscar datos específicos cruzando información de aplicaciones como mensajes, correos electrónicos y fotos para resolver tareas complejas a nivel de sistema.

Además, podrá responder preguntas utilizando el conocimiento web en tiempo real; el software sumará una aplicación dedicada de Siri. Esta herramienta permitirá a las personas retomar conversaciones antiguas o iniciar nuevas desde un solo lugar, manteniendo el historial protegido y sincronizado de forma privada mediante iCloud.

Por otro lado, la tecnología de Apple Intelligence impulsará nuevas funciones creativas en el ecosistema, destacando la llegada de Image Playground para generar imágenes fotorrealistas de alta calidad, además de la opción de reencuadre espacial dentro de la app Fotos para corregir la composición de tus fotos en tiempo real.

No obstante, no todo son buenas noticias para los usuarios de la marca estadounidense, ya que la gran mayoría de las novedades mencionadas anteriormente llegarán primero a quienes utilicen el sistema en inglés. Posteriormente, serán implementadas de forma progresiva en otros idiomas.

Con este movimiento, la compañía de Cupertino buscará dejar atrás la mala reputación que ha acompañado a su inteligencia artificial desde su lanzamiento en 2024, la cual se ha visto superada por Gemini, la IA de Android. Esta última ya es capaz de realizar varias de las funciones que Apple incorporará en su próxima actualización de software.

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