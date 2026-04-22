"En Chile cabe un planeta": El corto documental de dos chilenas que invita a proteger nuestro país por su diversidad

22 abr. 2026 - 08:00 hrs.

En el marco del Día de la Tierra 2026, dos exploradoras recorrieron algunos de los paisajes más extremos y diversos de Chile para demostrar algo que pocas veces se dice con tanta claridad: que en un solo territorio convergen los grandes pulsos del planeta y también sus señales de alerta ambiental.

Camila Rikli y Teresita Pérez, de Forasteras, son expedition storytellers que llevan años recorriendo el mundo y contando historias de distintos territorios, desde el Amazonas hasta el Sahara y la Antártica, y esta vez pusieron su mirada en Chile para capturar algo que pocas veces se ve junto.

El resultado fue una serie de piezas audiovisuales y un corto documental que recorre el desierto de Atacama, los bosques templados del sur, la Patagonia y la Antártica, trazando una narrativa que conecta tecnología, territorio y propósito. Todo el material fue capturado con iPhone 17 Pro, destacando su capacidad como herramienta profesional de bolsillo incluso en las condiciones más extremas.

"Llevamos años recorriendo el mundo, contando historias de distintos territorios. El Amazonas, el Sahara, la Antártica. Lugares que muchas veces se entienden como mundos propios, ecosistemas únicos y separados. Pero con el tiempo entendimos algo distinto, que el planeta no funciona en partes, y que en Chile esa conexión se hace visible", explicaron las realizadoras al inicio del documental, resumiendo la idea central que guió todo el recorrido.

El recorrido por Chile

El recorrido comenzó en el norte del país, atravesando el desierto de Atacama, el más árido del planeta, cuyo clima extremo está determinado por la influencia de las corrientes frías del océano Pacífico. Desde allí, la expedición bajó hacia la costa, donde el océano aparece como un sistema en movimiento constante cuyas corrientes sostienen la vida marina y regulan el clima del continente.

Más al sur, los bosques templados emergen como espacios donde se captura carbono, se regula el agua y se sostiene el equilibrio climático global. La Patagonia, con su pampa y su estepa moldeadas por el viento y las variaciones constantes de temperatura y humedad, mostró un sistema donde la atmósfera, el suelo y el agua interactúan de forma directa y visible.

El punto final del recorrido fue la Antártica, donde el hielo almacena gran parte del agua dulce del planeta y actúa como un regulador térmico global. "A medida que avanzábamos, algo se hacía evidente. El desierto está condicionado por el océano. Los bosques capturan carbono y regulan el clima. El océano redistribuye energía a escala global y el hielo antártico regula el sistema completo", narraron las exploradoras.

El objetivo del proyecto va más allá del registro audiovisual. La propuesta busca generar conciencia sobre el estado del planeta y promover el uso de la innovación no solo para registrar el mundo, sino también para protegerlo. "En el Día de la Tierra, el desafío es simple. Dejar de mirar la naturaleza en partes y empezar a protegerla como un todo. Porque en Chile, esa conexión se hace visible. En Chile cabe un planeta", concluye el documental, dejando una idea que resume tanto la travesía como el llamado urgente que la motivó.

El corto documental está disponible para ver de forma gratuita en las plataformas digitales de Forasteras. Quienes quieran seguir el trabajo de Camila Rikli y Teresita Pérez pueden hacerlo a través de sus redes sociales, donde también comparten el proceso detrás de cada expedición y los desafíos que implica filmar en territorios tan extremos como los que recorrieron para este proyecto.

Revisa el documental

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