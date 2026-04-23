Vertederos en Chile encabezan lista de los 50 sitios con mayores emisiones de metano: ¿Dónde están ubicados?

23 abr. 2026 - 05:22 hrs.

¿Qué pasó?

La ONU publicó este jueves la lista de los 50 sitios creados por el hombre que emiten más metano, encabezada por un vertedero en Chile y varios yacimientos de petróleo o gas en Turkmenistán.

Estas 50 fuentes de emisión de ese potente gas de efecto invernadero, a fecha de abril de 2026, fueron identificadas con la ayuda de unos treinta satélites, detalló el Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) en su publicación.

¿Qué se sabe del vertedero en Chile?

El sitio de origen humano que más emite metano (CH4), cuyo poder de calentamiento es 80 veces superior al del CO2, es un vertedero de residuos situado unos 60 kilómetros al norte de Santiago.

El lugar emite en un año más de 100.000 toneladas de ese gas, que según los científicos es responsable de al menos un cuarto del calentamiento climático actual.

Otro vertedero en Chile, situado unos 50 kilómetros al sur de la capital, también figura en el top 10 de los sitios responsables de las mayores emisiones.

Por su parte, Turkmenistán tiene cuatro de los 10 sitios con más emisiones, en instalaciones vinculadas a la explotación de hidrocarburos.

Entre otros sitios de grandes emisiones del gas CH4, identificados sobre la base de un período móvil de seis meses, se encuentran instalaciones relacionadas con la producción carbón, especialmente en China.

En conjunto, esos sitios "solo representan una pequeña parte de las emisiones mundiales totales", pero constituyen "prioridades en materia de reducción" de emisiones, explicó el Observatorio Internacional de las Emisiones de Metano (IMEO), un organismo del PNUMA.

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