Seguirá preso: Tribunal Superior de Brasil rechaza recurso de amparo presentado por Germán Naranjo denunciado por racismo

10 jun. 2026 - 12:40 hrs.

De mal en peor se pone el escenario para el ingeniero chileno Germán Naranjo Maldini, quien desde el 15 de mayo pasado se encuentra detenido en Brasil, por decir insultos xenófobos, racistas y homofóbicos contra un tripulante de cabina de la aerolínea LATAM, que realizaba la ruta São Paulo- Frankfurt, lo que se viralizó en redes sociales.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) rechazó un recurso de amparo que interpuso su defensa para intentar revocar la prisión preventiva y sustituirla por un arresto domiciliario o internación clínica, argumentando el delicado estado de salud psiquiátrica del exejecutivo.

Entre los argumentos que se presentaron en el recurso judicial, al que accedió MEGA Investiga, apuntaron a que la medida cautelar es desproporcionada y que la decisión de mantenerlo detenido carece de fundamentos, y se basa únicamente en el clamor público y la repercusión del caso.

También, señalaron que el imputado está bajo un tratamiento de salud mental y necesita que se le suministren los medicamentos de forma controlada, y que su situación carcelaria agrava el estado mental.

En otros puntos, aseguraron que, en caso de una eventual condena por el delito de injuria racial, podría cumplir la pena en libertad, y que el ilícito no se cometió con violencia o grave amenaza, sumado a que el ingeniero tendría una vida social estable.

La razón del rechazo

Pese a la estrategia de la defensa, el ministro Herman Benjamin del STJ optó por rechazar el habeas corpus de forma momentánea, sin pronunciarse respecto a la inocencia o culpabilidad de Naranjo, ni tampoco en su estado de salud.

El juez centró su fallo en una norma jurídica que establece que no corresponde a las cortes superiores revisar el rechazo de una medida cuando el tribunal de origen aún no se pronuncia sobre el fondo de la demanda.

Con este fallo negativo, el exgerente comercial de la empresa pesquera Landes deberá continuar en el Centro de Detención Provisional II (CDP II) de Guarulhos, en el estado de São Paulo.

Los cargos contra el exejecutivo

El Ministerio Público de Brasil formuló cinco cargos en su contra por poner en peligro la seguridad del transporte aéreo, injuria racial, homofobia, resistencia a la autoridad y amenazas, por lo que solicitaron una pena de 14 años de cárcel en su contra.

La investigación sumó nuevos antecedentes, reconstruyendo los episodios que complican su situación.

El primero ocurrió el 10 de mayo, durante el vuelo LA 8070 de LATAM entre São Paulo y Frankfurt, donde intentó abrir la puerta de la aeronave. Al ser impedido por la tripulación, profirió insultos homofóbicos y racistas, llamando a uno de “mono”, aludiendo a su color de piel y afirmando que para él "era un problema ser gay".

Una vez que se confirmó una orden de arresto en su contra, el 15 de mayo pasado, fue llevado a un salón VIP del aeropuerto donde el ingeniero habría emitido insultos racistas contra el personal de limpieza del lugar.

Sumado a esto, al momento de materializarse la detención por parte de la Policía Federal, opuso resistencia física, por lo que le tuvieron que poner esposas y luego amenazó de muerte a los agentes a cargo de su custodia.

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