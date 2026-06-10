"Me siento súper egoísta": Dayana Amigo explicó las razones para no ser madre

10 jun. 2026 - 12:47 hrs.

La actriz Dayana Amigo abordó uno de los temas más personales de su vida durante su participación en el podcast Más que Titulares, conducido por Javiera Quiroga.

En la conversación, la intérprete habló sobre su carrera, la fama y también sobre las razones que la han llevado a no considerar la maternidad como una prioridad.

La protagonista de diversas producciones televisivas, entre ellas Casado con Hijos, explicó que nunca ha visualizado tener hijos como parte de sus principales objetivos de vida, aunque reveló que tomó la decisión de congelar óvulos para mantener abierta la posibilidad de convertirse en madre en el futuro, en caso de que cambie de opinión.

La decisión de congelar óvulos

Durante la entrevista, Dayana contó que optó por preservar sus óvulos pese a que la maternidad nunca ha estado dentro de sus planes inmediatos.

"Nunca ha estado en mi futuro tener hijos, como en mi norte, pero también he leído y he sabido de casos donde el arrepentimiento es muy terrible", explicó.

La actriz reconoció que el proceso le generó sentimientos encontrados: "Me costó porque sentí que estaba dando un paso de que sin querer ya estaba un poco embarazada", confesó.

"No quiero cuidar a otro"

Al profundizar sobre las razones detrás de su postura, Amigo fue categórica al señalar que actualmente disfruta plenamente de su independencia y de los proyectos que desea desarrollar: "Yo no quiero ser mamá porque me siento súper egoísta conmigo", declaró.

La actriz explicó que gran parte de sus motivaciones actuales están ligadas a experiencias personales y profesionales que quiere seguir explorando.

"Lo paso súper bien conmigo, quiero viajar, quiero aprender, quiero actuar, actuar, actuar. No quiero cuidar a otro, quiero compartirme", sostuvo.

La admiración que siente por quienes son madres

Pese a que hoy no contempla la maternidad como parte de su proyecto de vida, Dayana aseguró sentir una profunda admiración por quienes deciden asumir ese rol.

Según relató, observa en sus amigas madres una capacidad de entrega que considera admirable.

"Encuentro que es una pega tan admirable, tan desde un lugar de desapego y de despoje, que yo no sé si alguna vez voy a tener esas ganas", afirmó.

La adopción también es una posibilidad

La actriz también abrió la puerta a otras formas de maternidad en caso de que en algún momento cambie de opinión.

En ese sentido, comentó que la adopción es una alternativa que valora profundamente debido al compromiso emocional que implica: "Me pasa con la adopción que digo, 'es desde un lugar, desde un amor tan heavy'. Creo que esa opción es una maravilla", señaló.

De esta forma, Dayana Amigo dejó en claro que, aunque actualmente no desea convertirse en madre, mantiene una mirada abierta respecto a las distintas formas de formar una familia, privilegiando siempre las decisiones que estén alineadas con sus deseos y proyectos de vida.