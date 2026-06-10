"Prefiero ser catalogada de loca que infiel, cafiche y estafadora": Marité Matus vuelve a arremeter contra Camilo Huerta

10 jun. 2026 - 11:16 hrs.

El conflicto entre Camilo Huerta y Marité Matus está lejos de terminar, ya que ahora el exmatrimonio se enfrentará en tribunales producto de la querella por injurias y calumnias que interpuso el personal trainer en contra de la empresaria e influencer.

Ayer martes (9 de junio) se llevó a cabo, y sin éxito, la audiencia, y fue reprogramada para agosto de este año.

Sin embargo, una de las cosas que llamó la atención fue que Marité Matus asistió de forma telemática a la audiencia, ya que argumentó tener una licencia médica para excusarse de la presencialidad, situación que generó cuestionamientos entre algunos de sus seguidores, pues la empresaria compartió unas fotografías directamente desde Buenos Aires.

Marité Matus arremete contra Camilo Huerta

"Pero Marité, ¿cómo no vas? Era tu oportunidad de terminar con esto de una vez y mostrar tus pruebas", le escribió una usuaria a la influencer, a lo que ella aprovechó de aclarar: "Sí me presenté al juicio vía Zoom. Presenté un certificado porque no iba a exponerme al show mediático. La audiencia se reprogramó porque mi abogado no pudo viajar a Chile y tuve que cambiar de abogado. Eso es todo. Nadie se está escondiendo".

La empresaria también recibió malos comentarios. De hecho, en uno le respondió a una usuaria que cuestionó su versión: "¿Tú crees que a mí me importa tu opinión? ¿Qué show comencé yo? Solo me defendí de un mitómano. Mi conciencia está tranquila. Yo no estafé ni engañé a nadie".

Por otro lado, la influencer disparó contra su expareja, debido a que una usuaria le comento": "El Huerta la dejó loca", a lo que ella respondió: "'¿Loca? Estoy súper cuerda. Esa es la imagen que él instaló de mí para justificarse. Eso hacen los narcisistas. Igualmente, prefiero ser catalogada de 'loca' que infiel, cafiche y estafadora".

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