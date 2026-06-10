"Prefiero ser catalogada de loca que infiel, cafiche y estafadora": Marité Matus vuelve a arremeter contra Camilo Huerta
El conflicto entre Camilo Huerta y Marité Matus está lejos de terminar, ya que ahora el exmatrimonio se enfrentará en tribunales producto de la querella por injurias y calumnias que interpuso el personal trainer en contra de la empresaria e influencer.
Ayer martes (9 de junio) se llevó a cabo, y sin éxito, la audiencia, y fue reprogramada para agosto de este año.
Sin embargo, una de las cosas que llamó la atención fue que Marité Matus asistió de forma telemática a la audiencia, ya que argumentó tener una licencia médica para excusarse de la presencialidad, situación que generó cuestionamientos entre algunos de sus seguidores, pues la empresaria compartió unas fotografías directamente desde Buenos Aires.Ir a la siguiente nota
Marité Matus arremete contra Camilo Huerta
"Pero Marité, ¿cómo no vas? Era tu oportunidad de terminar con esto de una vez y mostrar tus pruebas", le escribió una usuaria a la influencer, a lo que ella aprovechó de aclarar: "Sí me presenté al juicio vía Zoom. Presenté un certificado porque no iba a exponerme al show mediático. La audiencia se reprogramó porque mi abogado no pudo viajar a Chile y tuve que cambiar de abogado. Eso es todo. Nadie se está escondiendo".
La empresaria también recibió malos comentarios. De hecho, en uno le respondió a una usuaria que cuestionó su versión: "¿Tú crees que a mí me importa tu opinión? ¿Qué show comencé yo? Solo me defendí de un mitómano. Mi conciencia está tranquila. Yo no estafé ni engañé a nadie".
Por otro lado, la influencer disparó contra su expareja, debido a que una usuaria le comento": "El Huerta la dejó loca", a lo que ella respondió: "'¿Loca? Estoy súper cuerda. Esa es la imagen que él instaló de mí para justificarse. Eso hacen los narcisistas. Igualmente, prefiero ser catalogada de 'loca' que infiel, cafiche y estafadora".
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