Solicitan la suspensión provisional de Gustavo Petro como Presidente de Colombia: ¿Podría dejar el cargo?

10 jun. 2026 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Una inédita controversia política y jurídica se abrió este miércoles en Colombia, luego de que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenara la suspensión provisional de Gustavo Petro como Presidente.

La medida apunta a evitar que ejerza su cargo hasta el próximo 21 de junio, fecha en que se realizará la segunda vuelta presidencial que definirá al sucesor de Petro, quien es investigado por una presunta participación en la actual campaña electoral.

Pese al impacto político del anuncio, la eventual salida temporal de Petro del cargo sería compleja. Juristas y autoridades colombianas han advertido que existen serias dudas sobre la validez constitucional de la medida, debido a que la suspensión de un Presidente requeriría la intervención del Senado.

¿Por qué se busca suspender de su cargo a Petro?

De acuerdo con la resolución citada por Noticias Caracol, la investigación en contra de Petro se relaciona con publicaciones que hizo en su cuenta de X entre el 6 y el 9 de junio, las que harían referencia directa a candidatos y al proceso electoral en curso.

Según la acusación, dichas acciones "constituyen un serio elemento de juicio que permite inferir que la permanencia en el cargo posibilita la reiteración de la presunta intervención en política mientras dure la contienda electoral".

¿Petro dejará efectivamente la Presidencia?

Diversos juristas, parlamentarios y autoridades colombianas han cuestionado la validez de la medida, argumentando que la Constitución establece que solo el Senado puede suspender a un Presidente de la República y no la Cámara de Representantes, que sería el símil de la Cámara de Diputados en Chile.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, afirmó en su cuenta de X que la Comisión de Acusaciones no tiene facultades para suspender al mandatario "porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo (...) La Comisión no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante".

Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, explicó al citado medio que el Presidente de la República "tiene un fuero constitucional especial que busca proteger la estabilidad, el ejercicio del cargo (...) no puede, ni siquiera la Comisión, imponerle la suspensión como medida cautelar", afirmando que Petro continúa en el cargo.

La controversia aumentó luego de que Noticias Caracol informara que existen versiones que apuntan a que la resolución correspondería a un borrador que aún no habría sido formalmente radicado ni debatido dentro de la comisión. Hasta ahora, Petro no se ha referido al respecto.

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