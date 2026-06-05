"Ley Sara Sofía": Colombia estrena ley que envía alertas masivas al celular cuando desaparece un niño

05 jun. 2026 - 10:42 hrs.

Colombia acaba de poner en marcha un novedoso mecanismo para la búsqueda de menores desaparecidos: la Ley Sara Sofía, que permite enviar alertas masivas a los celulares de todos los ciudadanos en cuestión de minutos tras reportarse la desaparición de un niño, niña o adolescente.

La medida, conocida formalmente como Ley Estatutaria 2584 de 2026, fue promulgada por el Gobierno colombiano tras recibir el visto bueno de la Corte Constitucional de ese país. La norma elimina cualquier período de espera para iniciar las acciones de búsqueda y aplica a todos los menores de 18 años.

¿Cómo funciona?

Cuando padres, representantes legales, cuidadores o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reporten la desaparición ante las autoridades, ya sea de forma presencial o por canales digitales, la Policía y el ICBF podrán activar de inmediato una alerta que llegará a los teléfonos ubicados en la zona donde ocurrió el hecho.

La notificación incluirá fotografía del menor, descripción física, vestimenta y datos de contacto de familiares y autoridades. Según el senador Alejandro Chacón, impulsor de la iniciativa, la alerta aparecerá en color rojo y ocupará aproximadamente el 70% de la pantalla del celular, y permanecerá activa por alrededor de tres días.

Con el paso de las horas, la cobertura se irá ampliando a otros municipios y regiones, bajo la lógica de que el menor podría haber sido trasladado. Además, se activarán alertas a Migración Colombia para impedir que el niño pueda salir del país.

El origen del nombre

La ley lleva el nombre de Sara Sofía Galván, una niña de dos años desaparecida en Bogotá cuyo paradero nunca fue establecido por las autoridades. Su caso conmocionó a Colombia y se convirtió en el símbolo que impulsó este proyecto legislativo durante años.

Entre 2020 y 2021 fueron reportados más de 27.000 casos de menores desaparecidos en Colombia. De esa cifra, cerca de 14.000 regresaron a sus hogares y más de 480 fueron hallados sin vida.

Tecnología y plazos

La ley obliga a los operadores de telefonía móvil a enviar las alertas de manera gratuita y masiva. También contempla el uso de reconocimiento facial mediante fotografías para apoyar la identificación de los menores. El Ministerio de Tecnologías de la Información tiene un plazo de hasta seis meses para implementar plenamente el sistema.