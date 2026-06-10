Técnico en enfermería chileno se hizo viral al revelar cuánto gana lavando ropa en Francia

10 jun. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un chileno radicado en Francia se convirtió en viral en TikTok luego de compartir cuánto gana actualmente trabajando en la lavandería de un hotel, comparación que generó cientos de reacciones debido a la diferencia salarial respecto a su antiguo empleo en Chile.

Se trata del usuario @nicovalita.viajan, quien relató que anteriormente se desempeñaba como técnico en enfermería en Punta Arenas, donde recibía un sueldo cercano a los $617 mil mensuales.

Según explicó, pese a ejercer una profesión que le gustaba, los altos costos de vida dificultaban llegar a fin de mes. "Era lo que a mí me gustaba hacer, pero imagínense que con 600 lucas, en ese entonces vivía en Punta Arenas y pagábamos 400 lucas de arriendo y 150 en comida al mes, así que imagínense cuánto nos quedaba", comentó.

Cuánto gana trabajando en una lavandería en Francia

El joven aseguró que actualmente trabaja en la lavandería de un hotel en Francia gracias a una visa Working Holiday, empleo por el que recibe cerca de $1,85 millones mensuales.

Además del sueldo, destacó que el trabajo contempla beneficios que le permiten reducir considerablemente sus gastos mensuales.

"Como este trabajo es por temporada viene con casa y comida incluida, así que es un ahorro que te haces sí o sí al mes", explicó en el video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

De acuerdo con su relato, la jornada laboral es similar a la que mantenía en Chile, aunque las condiciones económicas le han permitido mejorar significativamente su situación financiera.

El cambio de vida que encontró en Europa

Junto con transparentar sus ingresos, el chileno reflexionó sobre la decisión de dejar el país para buscar nuevas oportunidades laborales en Europa.

Según señaló, emigrar a Francia representó un cambio importante en su calidad de vida y en sus posibilidades de ahorro.

"Cuando tomamos la decisión de dejar nuestra vida en Chile, no imaginábamos el cambio que iba a significar para nuestro futuro. Gracias a la Working Holiday Francia pudimos acceder a trabajos de temporada con sueldos que nos permitieron ahorrar, viajar por Europa y vivir experiencias que jamás habíamos imaginado", sostuvo.

La publicación acumuló miles de visualizaciones y comentarios de usuarios interesados en conocer más detalles sobre la experiencia de trabajar en el extranjero y las oportunidades que ofrecen las visas Working Holiday para los chilenos.