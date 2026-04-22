WhatsApp Plus: Esto costaría la suscripción a la extensión de la popular app de mensajería

22 abr. 2026 - 18:52 hrs.

¿Qué pasó?

Meta ha confirmado que se encuentra testeando una nueva modalidad de pago opcional denominada WhatsApp Plus.

Este nivel premium está diseñado principalmente para usuarios que desean un mayor control sobre la estética y la organización de la aplicación, siguiendo un modelo similar al de otras plataformas sociales como Snapchat+ o Telegram Premium.

A pesar de ser una modalidad de pago, la compañía ha aclarado que las funciones principales de comunicación —como el envío de mensajes, las llamadas de voz, las videollamadas y el cifrado de extremo a extremo— no presentarán cambios y se mantendrán sin costo para todos los usuarios.

"Las funciones premium incluyen chats fijados ampliados, listas personalizadas, nuevos temas de chat y más. Comenzamos con una pequeña prueba para recopilar comentarios y asegurarnos de que estamos creando algo que la gente considere realmente valioso", declaró un vocero de Meta a TechCrunch.

¿Cuánto cuesta la suscripción a WhatsApp Plus?

Aunque el proyecto se encuentra en su fase experimental y no se ha confirmado el valor de la suscripción mensual, según estimaciones, el precio podría alcanzar los 2,49 euros en países de Europa, lo que equivale a $2 mil 600 pesos chilenos.

¿En qué consiste el cambio?

La suscripción se centra en ofrecer mejoras visuales y funcionales que no alteran el servicio básico de mensajería. Entre las funciones detectadas en esta fase de prueba se incluyen:

Personalización visual: Acceso a temas exclusivos para cambiar el color de la interfaz (permitiendo abandonar el tradicional verde), nuevos iconos para la aplicación, fondos de pantalla y tonos de llamada únicos.

Acceso a temas exclusivos para cambiar el color de la interfaz (permitiendo abandonar el tradicional verde), nuevos iconos para la aplicación, fondos de pantalla y tonos de llamada únicos. Organización avanzada: Incremento en la capacidad de fijar chats, permitiendo pasar de 3 conversaciones hasta un máximo de 20 chats anclados en la parte superior.

Incremento en la capacidad de fijar chats, permitiendo pasar de 3 conversaciones hasta un máximo de 20 chats anclados en la parte superior. Filtros y listas: Herramientas de organización que incluyen listas personalizadas y una posible pestaña de "Negocios" para separar automáticamente los chats profesionales de los personales.

La finalidad de esta incorporación es generar ingresos desde su base de datos, aunque en primera instancia puede no tener un impacto económico relevante, ya que es muy reducido el porcentaje de usuarios que podrá acceder al plan premium en su fase experimental.

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