"La guata es mía": Fran Maira se enfurece tras recibir constantes críticas por su cuerpo
La cantante e influencer Fran Maira se hartó de los comentarios sobre su físico y lo hizo saber con todas sus letras a través de sus historias de Instagram. Sin filtros y con palabras directas, la artista respondió a quienes la han criticado por su cuerpo en redes sociales.
El trasfondo del tema no es menor: hace algunas semanas, Maira había reconocido abiertamente que subió de peso tras el grave accidente automovilístico que sufrió en febrero de este año. "La depresión de hace unos meses hizo que subiera como nueve kilos de más. Nunca había pesado tanto como ahora", había admitido en esa ocasión.
Fue ese contexto el que hizo aún más dura la arremetida de sus detractores en redes, y la respuesta de la cantante no se hizo esperar.
"¿Qué les importa?"
En un video que compartió desde sus historias de Instagram, Fran Maira fue directa al grano: "Oye, qué le dan, hue… La cagó (...) ¡Qué ch... les importa, si el rollo es mío, hue…!", disparó visiblemente molesta.
Luego, entre sus mascotas como testigos, continuó: "¿Qué opinan ustedes dos, que me pelen por mi guata y se metan con el cuerpo ajeno?"
Y remató con un mensaje sin medias tintas dirigido a sus críticos: "¡Váyanse a la chu...! ¿Qué les importa si tengo guata? Antes que 'estás muy flaca', ahora no sé qué. ¿Qué te importa? ¿Qué les importa? ¿Qué chu... les importa si la guata es mía?"
Para cerrar su descargo, Fran Maira le bajó el perfil al asunto con una dosis de humor: "Es que no puedo cerrar la boca. Yo creo que la solución es ponerme un scotch. Y eso que no estoy comiendo tanto".
Leer más de
Notas relacionadas
- "Nunca me sentí tan dolida": La reacción de Carla Ballero tras los dichos de Álvaro sobre sus adicciones en VCTE 2
- "Me siento súper egoísta": Dayana Amigo explicó las razones para no ser madre
- "Prefiero ser catalogada de loca que infiel, cafiche y estafadora": Marité Matus vuelve a arremeter contra Camilo Huerta