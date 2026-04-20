Fin de una era en Apple: Tim Cook deja la dirección ejecutiva tras 15 años de liderazgo

20 abr. 2026 - 19:28 hrs.

El mundo de la tecnología se ha visto sacudido este lunes por una noticia de alcance global. La prestigiosa revista estadounidense Variety ha confirmado lo que muchos analistas consideraban el fin de una época dorada: Tim Cook, el hombre que tomó las riendas de Apple tras la partida de Steve Jobs, ha dejado su cargo como CEO de la compañía de la manzana.

La transición, que marca un hito en la historia corporativa moderna, ya tiene un nombre para la sucesión. John Ternus, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente de ingeniería de hardware de la marca, asumirá el desafío de liderar a la empresa más valiosa del mundo.

El emotivo adiós de Cook

A través de un mensaje cargado de gratitud, Cook se despidió del cargo que ocupó desde 2011. "Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber recibido la confianza para liderar una compañía tan extraordinaria", expresó el ejecutivo, subrayando su amor por la marca y el equipo humano que la compone.

Cook destacó la dedicación "inquebrantable" de sus colaboradores, a quienes calificó como personas "ingeniosas, innovadoras y creativas", enfocadas siempre en enriquecer la vida de los clientes a través de productos que cambiaron la forma en que el mundo se comunica.

El legado del sucesor de Jobs

Tim Cook no era un desconocido cuando asumió el mando; formaba parte de Apple desde 1998, ocupando diversas posiciones estratégicas. Sin embargo, su mayor reto fue erigirse como director ejecutivo justo antes del fallecimiento del fundador, Steve Jobs, quien renunció debido al cáncer que lo aquejaba.

Bajo el liderazgo de Cook, Apple no solo consolidó el éxito del iPhone, sino que expandió su ecosistema hacia servicios y nuevos dispositivos que redefinieron el lenguaje tecnológico global. Su gestión transformó a la empresa en un gigante financiero sin precedentes, multiplicando su valor de mercado y diversificando su oferta más allá de los computadores.

¿Qué sigue para Tim Cook?

Aunque deja la primera línea operativa, el destino de Cook seguirá ligado a la compañía. Según los reportes iniciales, se mantendrá vinculado a Apple en un rol de asesoría o dentro del directorio, permitiendo una transición fluida y dando paso a las próximas generaciones de innovadores.

La salida de Cook no es solo un cambio de nombre en una oficina, sino el cierre de un capítulo que llevó a Apple a la cima de la industria tecnológica mundial.

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