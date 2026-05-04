El proyecto de Martín Cárcamo fuera de la TV: Así es su nuevo restaurante en Concón

04 may. 2026 - 18:29 hrs.

Martín Cárcamo experimenta nuevos rumbos fuera de la televisión tras la apertura de su propio restaurante ubicado Concón. Se trata de "Casa Abierta”, un local que abrió sus puertas el pasado 4 de febrero y que apuesta por una propuesta gastronómica variada en el sector.

El nuevo restaurante de Cárcamo

Bajo el slogan "donde cada sabor tiene un lugar en la mesa", el restaurante ofrece una carta que incluye platos del mar como ceviches y tártaros, además de carnes, sándwiches, hamburguesas y ensaladas.

También cuenta con opciones de desayuno entre las 10:00 y 12:30 horas. En tanto, los platos de fondo tienen precios que van desde los $9.990 hasta los $16.990.

El espacio se distribuye en dos pisos y una amplia terraza, con una ambientación pensada para replicar la sensación hogareña, como en el living de una casa, con sillas de mimbre y vegetación colgante sobre la barra.

Horarios y particularidades del local

Casa Abierta funciona de lunes a miércoles y domingos entre las 10:00 y 19:00 horas, mientras que los jueves, viernes y sábado extiende su horario hasta las 23:00 horas.

Por ahora, el local no cuenta con patente de alcohol, aunque ofrece mocktails y cervezas sin alcohol a sus clientes.

El regreso tras “Panqueque”

Este no es el primer proyecto gastronómico del animador. En 2018 inauguró "Panqueque", una cafetería que posteriormente sumó un segundo local en Viña del Mar con una carta más amplia.

Actualmente, según sus redes sociales, ese emprendimiento se encuentra "cerrado temporalmente". De hecho, desde las plataformas de Casa Abierta invitan a sus clientes con el mensaje: "Si extrañas los desayunos de Panqueque, ven a Casa Abierta".

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"Ven a disfrutar de un ambiente único, cálido y lleno de buena energía junto a quienes más quieres. En Casa Abierta cada plato cuenta una historia y cada sabor encuentra su lugar en la mesa", añadieron.

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