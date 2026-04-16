La Sociedad vuelve a los escenarios tras 26 años: el esperado regreso del pop romántico de los 90

16 abr. 2026 - 17:10 hrs.

Una de las duplas más queridas de la música pop nacional regresa. La Sociedad, conformada por Daniel Guerrero y Pablo Castro, anunció su retorno a los escenarios después de 26 años de ausencia, con el espectáculo "Grandes éxitos en vivo": una gira que los llevará por gran parte del territorio nacional a partir de junio de 2026.

El dúo, cuyos éxitos trascendieron fronteras para popularizarse en toda Latinoamérica, dejó su huella en la historia musical chilena con canciones que siguen vigentes en la memoria colectiva. Su paso por el Festival de Viña del Mar 1997 fue uno de los momentos más recordados de esa edición.

Para sus integrantes, este regreso está cargado de emociones. "Volver a cantar con mi amigo Pablo es algo que me llena de alegría. Regresar a mis raíces y recordar junto con el público tantas canciones que interpretamos en los años 90 y que aún están presentes en la gente, es algo muy lindo", señala Guerrero.

El momento del regreso no es casual. Este 2026 se cumplen 30 años del estreno de "Nada Quedará", uno de los temas más emblemáticos de la agrupación, y eso fue el detonante definitivo para reunirse. "Sentimos que era un buen momento. La conexión con la música, con el público y entre nosotros seguía intacta. Había una deuda emocional con este proyecto y muchas ganas de volver a compartirlo", comenta Castro.

Guerrero describe el show como un viaje en el tiempo: para quienes vivieron esa época, será un recorrido por sus propias vidas a través de la música del dúo. Pero también hay un mensaje para las nuevas generaciones que conocen sus canciones sin haberlos visto nunca en vivo. "Les prometemos la mejor versión de nosotros, con un gran sonido y una tremenda puesta en escena", anticipa.

Entre las grandes novedades del espectáculo, ambos integrantes confirman que interpretarán material inédito que permanecía guardado desde sus primeros años de carrera. "Estamos seguros de que nuestros fanáticos van a disfrutar un montón estas canciones, que próximamente estarán en todas las plataformas digitales", adelantan.

Castro agrega que la madurez también ha transformado la manera en que viven la música: "Hoy tenemos más experiencia, otra mirada. Hay una evolución natural, pero la esencia se mantiene intacta. La identidad de La Sociedad sigue ahí, solo que con una madurez artística que nos permite disfrutar aún más lo que hacemos."

Y el futuro no se agota en esta gira. El dúo asegura tener muchas ganas de hacer cosas nuevas, con ideas y proyectos que irán revelando paulatinamente. "Este regreso no es solo nostalgia, también es un nuevo comienzo", concluyen.

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