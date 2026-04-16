"Quedé colorina": Claudia Conserva se tiñó las canas por primera vez en 52 años y tuvo inesperado resultado

16 abr. 2026 - 14:22 hrs.

A sus 52 años, la comunicadora decidió teñirse las canas por primera vez, decisión personal con la finalidad de probar algo diferente, utilizando tinturas tradicionales, procedimiento que dejó en manos de su hermana y tuvo un inesperado resultado.

El proceso lo compartió en redes sociales a través de su cuenta de Instagram, donde aparece junto a su hermana Fran, a quien le confió el tinte capilar de su cabello y donde muestra cada etapa del cambio de look y sus respectivas reacciones en vivo.

El cambio de look de Claudia Conserva: "¡Ayuda, quedé colorina!"

Tras la aplicación del tinte y el paso de los minutos, Claudia Conserva se dio cuenta de que el tono no fue el esperado: "Es un chocolate con naranja", repetía en el video.

En el registro, finalmente dejó entrever la reacción inmediata del resultado: "Solo le pedí el mismo color natural mío y que la tintura no tuviese amoníaco… Y me dejó colorina", detalló entre risas.

Asimismo, diferentes rostros televisivos elogiaron su nuevo cambio: Entre ellos, Javiera Acevedo e Isabel Sobarzo, quien comentó: "El NO colorín te quedó increíble".

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