Expareja del Cangri se lanza contra Cristóbal Romero por video hecho con IA: "Te pido por favor que elimines el contenido"

16 abr. 2026 - 12:49 hrs.

¿Qué pasó?

Bárbara Soto, expareja del fallecido Sebastián Leiva, más conocido como el "Cangri", ha manifestado su total rechazo hacia Cristóbal Romero, exintegrante del programa Perla, tan real como tú, luego de que este utilizara la imagen y voz de Leiva mediante tecnología IA para un video en sus redes sociales.

La madre del hijo mayor del ex chico reality, fallecido en 2019, calificó el hecho como una grave falta de respeto y una amenaza para la estabilidad de su familia.

La molestia de Soto se hizo pública a través de comentarios en la publicación de Romero. En su intervención, la mujer exigió la eliminación inmediata del registro, apelando a la sensibilidad y al impacto que este tipo de contenidos tiene sobre los hijos del cantante.

"Siendo la mamá de su hijo te pido por favor que elimines el contenido... de lo contrario tomaré acciones legales contra ti", comentó Bárbara de forma tajante, ante el uso no autorizado de la identidad digital del padre de su hijo.

¿Qué dijo la expareja del Cangri por video hecho con IA?

La principal justificación de Bárbara Soto para detener la difusión del video es el resguardo psicológico de su hijo de doce años. Según explicó, el adolescente tiene acceso a redes sociales y encontrarse con este tipo de contenido de su padre, gesticulando y hablando, resulta perturbador y doloroso.

"¿No te da un poco de remordimiento?", preguntó Soto a Romero, enfatizando que no se trata de un simple avance tecnológico, sino de la memoria de un ser querido que está siendo utilizada sin ética ni consentimiento familiar.

Comentario de Bárbara Soto en la publicación de Cristóbal Romero.

Reacción de Cristóbal Romero a la polémica en torno a su video

A pesar de la ola de críticas y la advertencia legal, Cristóbal Romero ha decidido mantener el video y defender su postura. El influencer explicó que su objetivo es netamente audiovisual y técnico, argumentando que se encuentra en un proceso de aprendizaje y especialización en efectos especiales e IA.

Según sus declaraciones, él no considera que el video sea ofensivo, ya que no incluyó gestos o comentarios negativos en la recreación de su excompañero de programa.

"La gente le busca la quinta pata al gato... Pese a que no hice nada extraño, así como ningún gesto ni comentario ofensivo, algunas personas se lo han tomado bastante mal... Pero voy a seguir haciendo estos videos", expresó en sus historias.

Lejos de retroceder ante la polémica, recientemente el creador de contenido reaccionó a la difusión del hecho en medios de comunicación y dijo de forma sarcástica y burlesca "Me parece una falta de respeto que no etiqueten".

Cristóbal Romero por polémica sobre el video de El Cangri, hecho con IA

Finalmente, respondió a los comentarios que rechazan su "Tómenselo como quieran, fúnenme lo que quieran", dijo restando importancia a los cuestionamientos éticos.

Cabe señalar que esta disputa ocurre mientras Romero enfrenta sus propios problemas judiciales, relacionados con investigaciones por presuntas estafas reiteradas vinculadas a plataformas de inversión, un tema que él mismo mencionó brevemente al decir que sus asuntos legales ya están en manos de la justicia.

Debate en redes sociales

El comentado video ha desencadenado un intenso debate entre usuarios de Instagram. Mientras algunos internautas critican duramente a Cristóbal Romero acusándolo de cruzar límites éticos para generar interacción y reactivar su cuenta, otros consideran que es una buena forma de recordar al artista.

Algunos de los comentarios que hacen parte del primer grupo son "¿todo por un like, bro? Tay pasao", "Espero que la familia te haya dado el consentimiento de usar su rostro en esta publicación" y "Tay falta de like y seguidores parece, ¿O quieres otra funa más?".

El segundo grupo por su parte, dejó mensajes como: "Está bacán el video amigo, que tiene de malo recordar a un gran amigo le ponen más color", "Cangri por siempre" y "Ojalá fuese el Cangri".

Perfil de Cristóbal Romero donde difundió el video de Sebastián Leiva "El Cangri"

¿Quién era Sebastián Leiva "El Cangri"?

El Cangri, fue un joven comunicador y músico que alcanzó una masiva popularidad en Chile gracias a su participación en el programa Perla.

Su carisma lo llevó a protagonizar otros proyectos televisivos como Dash & Cangri, consolidándose como un referente de la cultura pop local. No obstante, su vida se interrumpió de manera trágica en febrero de 2019.

El joven fue encontrado sin vida en el desierto boliviano tras varios días de intensa búsqueda. Los informes médicos indicaron que falleció producto de una intoxicación por una sustancia indeterminada combinada con una hipotermia severa en las extremas condiciones climáticas de la zona fronteriza.

Su deceso dejó un hijo mayor, hoy de 12 años, y una hija pequeña nacida poco después de su partida.

Todo sobre Famosos chilenos