Carlita prepara su matrimonio con Matt Hunter desde una isla: Descubre donde será

16 abr. 2026 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

Carla Inostroza, conocida popularmente en las plataformas digitales como “La Carlita”, le dijo que sí a su actual pareja, el cantante estadounidense Matt Hunter. La noticia fue recibida con sorpresa y emoción por sus seguidores que han sido testigos de lo que ha sido su relación desde sus inicios.

La tarde de ayer, a poco más de un mes de haberse comprometido, la influencer compartió a través de sus historias de Instagram, lo que ha sido su estancia en una isla con selva tropical, que escogieron para planear la boda.

En un reel que ya acumula más de 480 comentarios, la también humorista hizo un recuento de lo que ha sido su viaje y reflexionó, con el humor que la caracteriza, sobre la realidad que está viviendo.

"Si a los 10 años me hubiesen dicho que a los 23 iba a estar en Hawái planeando mi matrimonio con Matt Hunter, les hubiese pegado un combo en el hocico", escribió la influencer en el video que publicó en su Instagram.

Detalles sobre el matrimonio

No es mucho lo que la pareja ha dejado ver en redes sociales respecto a lo que será la ceremonia matrimonial. No obstante, La Carlita dio señales de que al parecer la celebración será en Estados Unidos.

Tal como dijo en la descripción de su video, el lugar en el que están planificando lo que será su ceremonia de bodas es Hawái, el único estado de Estados Unidos que tiene selva tropical.

Los últimos días ambos han dejado postales de su viaje donde salen juntos e integrados con la cultura local, luciendo prendas y collares de flores, típicos de la idiosincrasia hawaiana y símbolo de celebración y afecto.

En una de las fotos más recientes se les ve a ambos posando en una de las paradas que hicieron en la ciudad y Carla acompañó el registro con el siguiente mensaje. "Amor de mi vida".

Carla Inostroza y Matt Hunter en Hawái

Reacción de sus seguidores

Fueron muchas las personas que dejaron comentarios con bonitos deseos para Carla en esta nueva etapa. Algunos compararon su historia con la de algún libro de Wattpad, una popular plataforma para leer y escribir novelas, poemas y relatos de ficción, que comúnmente trataban sobre fanáticas que viven historias de amor con sus ídolos.

Otros solo la felicitaron y destacaron que se merece todo lo bonito que está viviendo."Por ustedes creo en el amor", "Qué lindos, felicidades", "Me encanta que seas feliz Carlita" y "Amo, sean felices toda la vida", fueron algunos de los mensajes.

Asimismo, algunas figuras conocidas en redes sociales como la ex chica reality y candidata a miss Universo Ñuñoa, Thammy Palma, comentó: "Amooo, me encanta Carlita siga cumpliendo sus sueños y muchas felicidades son increíble ambos. Una pareja hermosa".

Mientras que el artista Emilio Álvarez, conocido en Instagram como @emiliostreetshoes, le dedicó las siguientes palabras. "Siento que todo esto bonito que te está pasando es la recompensa por todo el ahueonaje que tuviste que aguantar. Ojalá sean felices hasta viejitos".

¿Quién es Matt Hunter, el futuro esposo de Carla Inostroza?

La carrera de Matt Hunter se caracteriza por una temprana versatilidad que comenzó en el mundo del doblaje, donde durante su infancia prestó su voz para el personaje de Diego en las reconocidas series animadas Dora, la exploradora y Go, Diego, Go! Hasta el año 2011.

Posteriormente, inició su transición definitiva hacia la industria musical. Alcanzó un éxito masivo en Latinoamérica tras el lanzamiento de sencillos como “Mi Amor” y “Mi señorita”, consolidándose en 2012 como un fenómeno juvenil en Chile tras sus presentaciones en la Teletón y el Movistar Arena.

La relación entre Matt Hunter y Carla Inostroza, comenzó en el año 2022 bajo un contexto estrictamente profesional, cuando ella lo invitó a su pódcast "Dónde está el disturbio?", para una entrevista.

Ambos han reconocido que sintieron una conexión inmediata durante esa grabación; tras presentarse formalmente antes de iniciar el programa y realizar un video humorístico para redes sociales. La química fue tal que la influencer le pidió un beso en tono de broma, lo que derivó en un mensaje de texto por parte del artista apenas diez minutos después de haberse retirado del lugar.

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