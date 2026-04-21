Karol G regresa a Chile con su tour "Viajando Por El Mundo Tropitour": ¿Cuándo comienza la preventa de entradas?

21 abr. 2026 - 15:31 hrs.

Karol G confirmó su esperado regreso a Chile con un show como parte de su gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, uno de los tours más ambiciosos de su carrera.

La artista colombiana —conocida como “La Bichota”— llegará al Estadio Nacional, en Santiago, el 28 de enero de 2027, en un concierto que promete convocar a miles de fanáticos tras el éxito de su anterior gira Mañana Será Bonito.

¿Cuándo comienza la preventa de entradas?

La venta de tickets tendrá dos etapas:

Preventa exclusiva

29 de abril: desde las 09:00 AM para clientes Mastercard de Banco Falabella

Venta general

30 de abril: desde las 09:30 AM o una vez agotada la preventa

Las entradas estarán disponibles a través del sistema oficial de venta Puntoticket (en este enlace).

Para acceder a la preventa, los usuarios deberán pagar con tarjetas Mastercard de Banco Falabella. Una vez finalizada esta etapa o si se agota el stock, se habilitará la venta general para todo público.

El anuncio que desató la euforia

El anuncio del tour se realizó durante su presentación en Coachella 2026, donde la artista sorprendió al público.

"¡Familia! ¡Nos vamos de tour!", dijo la cantante generando el asombro generalizado, ya que hasta ese momento no se habían revelado detalles.

Karol G viene de protagonizar uno de los shows más comentados de Coachella, donde se convirtió en la primera artista latina en presentarse en el escenario principal en 2026.

Con éxitos como “Tropicoqueta”, “Papasito” y “Qlona”, la colombiana ha consolidado una carrera con cifras récord, incluyendo más de 117 mil millones de reproducciones y múltiples certificaciones internacionales.

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