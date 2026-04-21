¿Circulaste por autopista sin TAG? Así debes normalizar tu situación

21 abr. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Pase Diario Único Interoperable (PDUI), utilizado principalmente por automovilistas que transitan ocasionalmente por autopistas urbanas de la Región Metropolitana, dejó de estar vigente desde el 1 de julio de 2025.

Este sistema permitía circular por todas las rutas concesionadas en un mismo día pagando un monto fijo de $12.720. Sin embargo, fue reemplazado por un nuevo mecanismo que cambia la forma en que deben pagar quienes circulan sin TAG o con el dispositivo inhabilitado.

El cambio del Pase Diario

Desde julio de 2025, el pase dejó de ser “Único e Interoperable”. Esto implica que ya no es posible pagar una tarifa única diaria para utilizar distintas autopistas urbanas, como Autopista Central, Vespucio Norte, Vespucio Sur, Costanera Norte, Túnel San Cristóbal o Acceso Vial AMB.

En su reemplazo, se implementó el Pago Tardío de Transacciones (PTT), cuyo valor se calcula en base al uso real de las autopistas.

El monto final corresponde a la suma de todos los pórticos atravesados durante un día calendario, multiplicado por un factor según el tipo de vehículo:

Autos, motos y camionetas (categorías 1 y 4): tarifa x2

(categorías 1 y 4): tarifa x2 Buses y camiones (categoría 2): tarifa x1,5

(categoría 2): tarifa x1,5 Buses y camiones con remolque (categoría 3): tarifa x1,33

Por ejemplo, cruzar 12 pórticos en Costanera Norte sin TAG puede costar alrededor de $8.553, lo que en algunos casos resulta más económico que el sistema anterior.

Cómo pagar si circulas sin TAG

Con este nuevo modelo, los conductores deberán regularizar sus transacciones de forma individual por cada autopista utilizada.

El pago se realiza a través del sitio web oficial (en este enlace). El plazo para pagar es entre el día 11 y hasta un máximo de 30 días después de haber pasado por el pórtico.

Quienes no regularicen su situación dentro del plazo serán informados al Ministerio de Obras Públicas, lo que puede derivar en sanciones.

"En caso de no pagar dentro del plazo, la concesionaria informará al Ministerio de Obras Públicas el incumplimiento", informaron las autopistas urbanas de Santiago, "quedando el usuario expuesto a la infracción que establece la Ley de Tránsito".

Las multas por cada día de atraso

Las multas se aplican por cada día de atraso y varían según el tipo de vehículo:

Categorías 1 y 4: $11.120 por día.

Categoría 2: $22.240 por día.

Categoría 3: $33.360 por día.

Se trata de una tarifa infractora diaria, lo que significa que el monto aumentará progresivamente mientras no se regularice el pago.