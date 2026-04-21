Fallece a los 85 años de edad recordado actor de El Chavo del 8 y el Chapulín Colorado

21 abr. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo del espectáculo en México se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Ricardo de Pascual, reconocido actor de cine, teatro y televisión, quien perdió la vida a los 85 años.

La noticia fue difundida inicialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), instituciones que expresaron sus condolencias a los familiares y amigos del histrión.

De Pascual consolidó una trayectoria de varias décadas en la que destacó por su versatilidad. Es recordado por su participación en producciones emblemáticas de la televisión mexicana como "El Chavo del 8", donde interpretó diversos personajes, así como en las telenovelas "El privilegio de amar" y "Cómplices al rescate".

Su presencia no se limitó únicamente a la televisión, pues también tuvo participaciones significativas en el cine y el teatro. Esta formación integral y destacada lo convirtió en un referente de las artes escénicas en México y otros países de Latinoamérica.

¿Qué personaje fue Ricardo de Pascual en El Chavo del 8?

Ricardo de Pascual se distinguió por su capacidad para interpretar a múltiples personajes secundarios que aportaban dinamismo a las historias.

En la vecindad de "El Chavo del 8", es recordado por personificar al Señor Calvillo, aquel hombre de negocios que estuvo a punto de comprar la propiedad, así como por dar vida al Señor Hurtado, el personaje responsable de los malentendidos por robo que casi provocan la salida del Chavo del lugar.

Su colaboración con Chespirito también se extendió a otros segmentos del programa, donde destacó notablemente al interpretar a un mesero en las escenas del restaurante de Doña Florinda.

Además de participar en episodios del "Chapulín Colorado" y en los sketches de "Los Caquitos", donde su presencia ayudaba a construir el entorno cómico y cotidiano que caracterizaba a estas producciones clásicas de la televisión mexicana.

Diversas personalidades del espectáculo, como Consuelo Duval, han utilizado plataformas digitales para expresar su tristeza y compartir anécdotas sobre el profesionalismo del actor. Por el momento no se han entregado detalles sobre las causas del fallecimiento.

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