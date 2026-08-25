Empresario tailandés busca una orden de arresto contra la actual Miss Universo, Fátima Bosch

25 ag. 2026 - 13:58 hrs.

La escena ocurrió frente a cámaras, otras concursantes y medios de comunicación. Fátima Bosch se levantó de su asiento y exigió respeto después de un tenso intercambio con Nawat Itsaragrisil, quien había sido uno de los rostros a cargo de Miss Universo 2025.

Meses después de aquella polémica, el empresario tailandés volvió a poner el episodio sobre la mesa. Esta vez, aseguró que está acelerando el trámite para que se efectúe una eventual orden de arresto contra la actual Miss Universo, en el marco de un proceso que impulsa en Tailandia.

Itsaragrisil difundió la información en su cuenta de Instagram y sostuvo que la acción está relacionada con una denuncia por “difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa”.

Junto con el mensaje, publicó la imagen de un supuesto informe policial que, según medios tailandeses, habría sido elaborado en la comisaría de Wat Phraya Krai, en Bangkok.

El episodio que desencadenó la disputa

El conflicto se remonta a las actividades previas a la final de Miss Universo 2025, realizada en Tailandia. En ese contexto, Bosch y Nawat protagonizaron un intercambio frente a las demás participantes y representantes de medios.

La situación comenzó después de un reclamo relacionado con la promoción del país anfitrión. La mexicana acusó al empresario de haberla insultado y sostuvo que la llamó “tonta”, algo que él posteriormente negó.

El momento quedó registrado en video y muestra a Bosch levantándose de su asiento para exigir respeto y dignidad.

La polémica continuó incluso después de que la mexicana fuera coronada como Miss Universo. Con el paso de los meses, Bosch también denunció públicamente el acoso que asegura haber enfrentado durante su reinado.

La respuesta de Fátima Bosch

Tras conocerse la nueva acción impulsada por Itsaragrisil, Bosch utilizó sus redes sociales para referirse nuevamente a lo ocurrido.

“Resulta profundamente preocupante que, en pleno siglo XXI, una mujer pueda enfrenta intentos de intimidación simplemente por haber levantado la voz, puesto límites y exigido ser tratada con dignidad y respeto”, escribió.

La mexicana añadió: “No me arrepiento de haber defendido mi lugar aquel día. Aunque sigue teniendo repercusiones meses después, si algo quiero que otras mujeres aprendan de mi historia es esto: defender tu dignidad jamás debería convertirse en motivo de miedo”.

Y cerró su mensaje con una referencia al episodio que quedó registrado: “El mundo entero vio lo que pasó aquel día. Todo quedó grabado. No hay nada más que decir”.

El proceso sigue en desarrollo

La organización Miss Universo también manifestó su respaldo a Bosch y condenó “la violencia, intimidación, humillación, falta de respeto y maltrato hacia las mujeres”.

Itsaragrisil, por su parte, terminó desvinculándose de la organización y ahora sostiene que el proceso iniciado en Tailandia cuenta con antecedentes que respaldarían su denuncia.

Todo sobre Miss Universo