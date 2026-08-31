Rematarán departamentos desde las 350 UF: Así puedes participar para comprar una propiedad en una subasta online

31 ag. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Con 40 años de trayectoria, la plataforma Macal se ha especializado en la venta de distintos tipos de propiedades, como vehículos, terrenos, casas o departamentos, pero lo mejor de todo es que para comprar solo debes participar de una subasta online.

Remate de departamentos desde las 350 UF

Precisamente, el próximo de estos eventos está programado para las 12:00 horas del miércoles 9 de septiembre, en donde se rematarán departamentos a partir de las 350 UF (un poco más de $14 millones).

Para revisar en detalle el catálogo de las propiedades que se rematarán ese día, solo debes ingresar al sitio web www.macal.cl, en donde se detallan todas las características de los departamentos que saldrán a la venta ese día.

A modo de ejemplo, para la subasta del próximo 9 de septiembre hay disponibles departamentos que van desde los 28 m² a los 57 m², que están ubicados en comunas de la región de Coquimbo, Valparaíso o Metropolitana.

En cuanto a los precios, estos parten desde las ya mencionadas 350 UF hasta los $100 millones. Eso sí, debes considerar que ese es el mínimo para participar, ya que el precio final dependerá de la demanda y de cómo vayan evolucionando las pujas el día de la subasta.



¿Cómo puedo participar en el remate de departamentos?

Si estás interesado en participar, reiteramos que debes ingresar al sitio web de Macal para ver el catálogo de las propiedades e identificar algún departamento que te interese adquirir.

Una vez hecho esto, deberás presionar en el botón "Inscríbete", tras lo cual el sistema te solicitará un correo electrónico para recibir un código dinámico de seguridad que te permitirá quedar inscrito en la subasta.

Cabe destacar también que, si no estás interesado en un departamento, el día de la subasta se rematarán más de 35 inmuebles, incluidas casas y hasta parcelas repartidas en diferentes localidades de Chile, por lo que la oportunidad de encontrar tu próxima propiedad está a solo un clic de distancia.

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