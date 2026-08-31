"Bella y elegante": Skarleth Labra sorprende con radical cambio de look

31 ag. 2026 - 17:38 hrs.

Skarleth "Skar" Labra volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales luego de mostrar un nuevo cambio de look. La influencer renovó el color de su cabello y apostó por una tonalidad considerablemente más rubia que la que lucía anteriormente.

La transformación fue realizada por el peluquero Pablo Zelaznog, quien fue el primero en compartir en sus redes sociales imágenes del resultado. En la fotografía publicada se puede apreciar a la joven con su nueva cabellera, marcando un cambio en su apariencia.

El cambio de Look de Skar

Posteriormente, la propia Skarleth Labra compartió una fotografía en sus redes sociales para mostrar cómo luce con su renovado color de cabello. Sin embargo, la exintegrante de “Gran Hermano Chile” no entregó mayores detalles respecto del tono específico que escogió para esta nueva etapa.

El cambio rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron a través de redes sociales para destacar el resultado. La publicación acumuló diversos comentarios relacionados con la nueva apariencia de la joven.

Entre las reacciones que recibió se pueden encontrar mensajes como “Que hermosaaaa”, “Hermoso trabajo”, “Que guapa”, “Bella y elegante” y “Waaaao el rubio le queda espectacular a Skar”, entre otros comentarios que elogiaron la transformación.

De esta manera, Skarleth Labra se mostró con una imagen renovada, dejando atrás el tono de cabello que había lucido anteriormente para darle protagonismo a una tonalidad mucho más rubia. El cambio fue compartido con sus seguidores y rápidamente generó comentarios en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Zelaznog (@pablozelaznog)

Todo sobre Famosos chilenos