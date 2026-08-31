Pocos lo notaron | YouTube cambió cómo cuenta las visualizaciones de sus videos: cómo afecta a creadores y espectadores

31 ag. 2026 - 18:10 hrs.

La plataforma YouTube, propiedad de Google, introdujo el pasado 24 de agosto de 2026 una modificación estructural en la forma en que cuenta las visualizaciones de sus videos. Aunque el ajuste pasó relativamente desapercibido para el público general, tiene consecuencias significativas para los creadores de contenido, las marcas que invierten en marketing digital y los anunciantes que operan en la plataforma.

El cambio, anunciado y detallado por Search Engine Journal, unifica el criterio de conteo de reproducciones en todos los formatos de video de la plataforma, algo que hasta ahora funcionaba de manera fragmentada según el tipo de contenido.

¿Qué cambió exactamente en el conteo de visualizaciones de YouTube?

Hasta el 24 de agosto de 2026, YouTube contaba una visualización de un video de formato largo (VOD) o una transmisión en directo únicamente cuando el usuario permanecía viéndolo durante aproximadamente 30 segundos. Si alguien abría un video pero lo cerraba antes de ese umbral, esa reproducción no se sumaba al contador público.

Bajo el nuevo sistema, cada reproducción se registra desde el primer fotograma del video, es decir, en el instante mismo en que la reproducción comienza. Ya no existe un umbral mínimo de tiempo de permanencia.

¿Qué formatos de video están incluidos en el cambio?

El nuevo criterio se aplica de manera universal a todos los formatos de la plataforma:

Videos de larga duración (VOD) : los tradicionales videos que están en el catálogo de un canal.

: los tradicionales videos que están en el catálogo de un canal. Transmisiones en directo (livestreams) : emisiones en vivo.

: emisiones en vivo. Pódcasts audiovisuales : formato de audio con soporte visual.

: formato de audio con soporte visual. YouTube Shorts: los videos verticales cortos, que ya operaban bajo este sistema desde marzo de 2025.

La homologación busca cerrar la brecha metodológica que existía con plataformas competidoras como TikTok e Instagram Reels, según explicó Forbes, ya que ambas contaban las visualizaciones desde el inicio de la reproducción.

¿Se aplica el nuevo sistema a los videos antiguos?

No. El cambio no es retroactivo. Los videos publicados antes del 24 de agosto de 2026 conservan intactas sus cifras acumuladas de visualizaciones. La nueva regla aplica exclusivamente a las visualizaciones que se generen desde esa fecha en adelante, incluso sobre videos antiguos que sigan recibiendo reproducciones.

¿Los conteos de todos los videos van a subir?

En términos nominales, sí. Al no requerirse ya los 30 segundos mínimos de permanencia, es esperable que los contadores públicos crezcan más rápido que antes, porque ahora también incluyen a los usuarios que abrieron el video y lo abandonaron a los pocos segundos.

Esta aceleración explica por qué muchos espectadores y creadores han notado, durante la última semana, un aumento inusual en la velocidad con la que los videos acumulan reproducciones en YouTube.

¿Cómo afecta esto a la monetización de los creadores?

Este es el punto más importante del cambio, y donde YouTube fue enfática: la monetización no aumenta automáticamente con el nuevo conteo. La plataforma desacopló el contador visible de los mecanismos de pago a creadores.

Para efectos de monetización publicitaria y elegibilidad al Programa de Socios de YouTube (YPP), la plataforma seguirá utilizando la métrica de Reproducciones Comprometidas (Engaged Views). Según explicó el propio blog oficial de YouTube, estas cuentan únicamente los eventos donde el usuario:

Hace clic activo para iniciar la reproducción, o

Permanece mirando el contenido más allá de los primeros segundos tras el arranque automático.

En Shorts, las Engaged Views excluyen a quienes descartan el video de inmediato con un deslizamiento hacia arriba. En formato largo y en transmisiones en vivo, funcionan como base para calcular la Duración Media de Visualización y el Tiempo Total de Reproducción.

¿Habrá cambios adicionales en los requisitos para monetizar?

Sí. YouTube ya anunció que a partir del 1 de febrero de 2027 se elevarán los umbrales de acceso al Programa de Socios. Los nuevos requisitos serán:

Mantener el mínimo de 1.000 suscriptores (sin cambios).

(sin cambios). Acumular 8.000 horas de visualización cualificadas en los últimos 12 meses (antes eran 4.000).

en los últimos 12 meses (antes eran 4.000). O alcanzar 20 millones de visualizaciones cualificadas de Shorts en 90 días (antes eran 10 millones).

La duplicación de estos requisitos confirma que YouTube está orientando su modelo de negocio hacia la atención sostenida del espectador, y no hacia el volumen bruto de aperturas iniciales.

¿Los espectadores verán algún cambio visible en la plataforma?

Directamente, no. La interfaz de la plataforma no fue modificada y el número de visualizaciones seguirá apareciendo en el mismo lugar bajo cada video. La única diferencia perceptible será que ese número crecerá más rápido que antes, especialmente en videos nuevos y en transmisiones en vivo con mucho tráfico transitorio.

Adicionalmente, como explicó el medio especializado Newsshooter, se registran ahora como visualización todos los siguientes eventos:

El clic o toque directo sobre una miniatura.

La reproducción automática al deslizar por el feed de Shorts.

La reproducción automática en la portada (Home) de YouTube.

La previsualización al pasar el cursor sobre una miniatura en escritorio.

La simple exposición visual de una miniatura, sin activación de movimiento, sigue considerándose una impresión y no cuenta como visualización.

¿Por qué YouTube tomó esta decisión?

El objetivo declarado es doble. Por un lado, homologar el criterio con el resto de la industria de video corto, especialmente TikTok e Instagram Reels, para permitir comparaciones más limpias entre plataformas.

Por otro, transparentar la separación entre el alcance bruto de un contenido —cuánta gente lo abrió— y su rendimiento real, que se mide con las Engaged Views y las horas de visualización. La Opinión, en su cobertura del cambio, resumió que YouTube busca así ofrecer a los anunciantes una métrica de alcance unificada, sin renunciar a las métricas más profundas para efectos de pago.

¿Qué implica esto para los usuarios que trabajan con YouTube en Chile?

Los creadores de contenido chilenos deben tener en cuenta que su volumen público de visualizaciones probablemente crezca en el corto plazo, pero eso no se traducirá automáticamente en más ingresos. La verdadera métrica a monitorear es la de Engaged Views, disponible en el Modo Avanzado de YouTube Analytics.

Para agencias, marcas y anunciantes, el cambio implica revisar los contratos de marketing de influencia, ya que valorar económicamente un patrocinio basándose únicamente en el contador público quedará como un análisis insuficiente. La diferencia entre visualizaciones públicas y Engaged Views se convertirá en el indicador crítico para auditar la solidez real de una audiencia.

Para espectadores comunes, la recomendación es simple: entender que el conteo visible de reproducciones es hoy una métrica de alcance, no de calidad ni de recomendación efectiva de un contenido. La documentación oficial de YouTube mantiene además que el algoritmo de recomendación sigue priorizando la satisfacción del usuario y la profundidad de la sesión, no el volumen de visualizaciones iniciales.

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