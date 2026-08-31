La puerta abierta le salvó la vida: Video muestra momento en que motociclista sale expulsado y termina dentro de un bus

31 ag. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un motociclista salió expulsado tras chocar contra un bus en Colombia, pero en cuestión de segundos ocurrió algo inesperado: en vez de caer sobre la calle, terminó dentro del vehículo de transporte público.

El accidente ocurrió el pasado 30 de agosto en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, y fue registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa al motorista avanzar por una intersección sin respetar la señalización de tránsito, antes de impactar contra el bus.

Cayó sobre los asientos del bus

La fuerza del choque hizo que el motociclista saliera expulsado de su vehículo. En ese momento, la puerta del bus estaba abierta, por lo que el hombre ingresó al transporte y cayó directamente sobre los asientos.

Dentro del vehículo se encontraban únicamente el conductor y una pasajera, quienes presenciaron la inesperada escena.

Las cámaras instaladas en el bus también registraron el momento. En el video se observa al motociclista incorporarse después de la caída y ponerse de pie sobre los asientos.

Posteriormente, el hombre logró salir del vehículo con la ayuda de un tercero.

El registro se viralizó en redes sociales

La particular secuencia fue captada desde distintos ángulos y comenzó a difundirse en redes sociales, donde llamó la atención la forma en que terminó el accidente.

Hasta ahora, se desconocen mayores detalles sobre el estado de salud del motociclista. De acuerdo a medios locales, las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del hecho y determinar las eventuales responsabilidades.