Extensión de Línea 6 avanza con encuentro de túneles: ¿Cuándo estará operativa?

31 ag. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

La extensión de la Línea 6 del Metro de Santiago hacia el poniente sumó un nuevo avance en Cerrillos, luego de concretarse el primero de los dos encuentros de túneles contemplados en el proyecto. El hito dejó impactantes registros del momento de la unión.

La obra considera una nueva estación ubicada en la intersección de Avenida Costanera Norte del Ferrocarril con Avenida Lo Errázuriz, lo que extenderá la actual Línea 6 en aproximadamente tres kilómetros.

El proyecto presenta actualmente un 55% de avance, mientras que ya se han excavado 2,3 kilómetros de túneles. En medio de estos avances, ha surgido la pregunta sobre cuándo estará operativa la futura estación.

¿Cuándo estará operativa la extensión de la L6?

El nuevo tramo de la Línea 6 de Metro de Santiago tiene una fecha estimada de puesta en servicio para 2028. La obra contempla la construcción de tres kilómetros de túnel, además de dos piques de ventilación y galerías de acceso necesarias para el funcionamiento de la futura estación.

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Entre los pasos que faltan para que esté completa se encuentran el montaje de los sistemas y la energización de las vías, proceso que permitirá el avance del primer tren. La inversión total del proyecto alcanza los US$244 millones.

Cuando entre en funcionamiento, la nueva estación beneficiará a unas 90 mil personas que habitan y transitan por la comuna de Cerrillos. Además, el tiempo estimado de viaje entre Lo Errázuriz y la estación Los Leones de la Línea 6 será de aproximadamente 27 minutos.

En un futuro, se espera que la nueva estación de la L6 se conecte con la estación del Tren a Melipilla de EFE, que unirá Estación Central con Melipilla, lo que permitirá sumar una alternativa de viaje para los usuarios del transporte público.