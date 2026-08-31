NASA capta una misteriosa "medusa" en la superficie de Marte

31 ag. 2026 - 17:30 hrs.

Hay fotos que tardan años en hacerse virales. Esta es una de ellas. El róver Curiosity la tomó con la cámara de navegación derecha el 20 de agosto de 2023, en el cráter Gale, pero pasó casi inadvertida hasta que alguien la rescató en redes sociales en agosto de 2026.

Desde entonces ha circulado en foros y medios y ha alimentado, una vez más, la imaginación en torno a ese mundo incierto que tenemos como vecino cósmico.

Una "medusa" en el horizonte de Marte

En el borde de la imagen, sobre una loma rocosa del horizonte marciano, se distingue una silueta oscura con una especie de cabeza redondeada y filamentos que cuelgan hacia abajo.

Science Alert la compara con uno de los trípodes invasores de La guerra de los mundos, de H. G. Wells, aunque también recuerda vagamente a uno de los caminantes bípedos de Star Wars. Sea cual sea la asociación, el parecido con una máquina o criatura suspendida sobre el paisaje es difícil de ignorar.

Esa ambigüedad es precisamente la que ha disparado la fantasía colectiva sobre posibles señales de vida en el planeta rojo. Pero la emoción –para quienes quieren ver extraterrestres, que no serán todos– puede llegar rápidamente a su fin cuando se observa un detalle decisivo. La figura no estaba allí unos segundos antes.

La pista que debilita la explicación alienígena

La comparación con las fotografías contiguas resulta especialmente reveladora. Science Alert señala que existen dos tomas del mismo lugar realizadas apenas 13 y 25 segundos antes, y en ambas el horizonte aparece sin la extraña figura.

EarthSky añade otro dato: 78 minutos más tarde, la misma cámara volvió a fotografiar la zona y tampoco había rastro de ella. La extraña silueta queda así confinada a una sola de las imágenes comparadas, algo difícil de conciliar con un elemento inmóvil del paisaje marciano.

NASA

¿Un rayo cósmico como culpable?

Una de las explicaciones con más peso es que un rayo cósmico impactara sobre el sensor. Marte ofrece menos protección frente a estas partículas, lo que deja más expuestos los instrumentos del Curiosity.

A diferencia de nuestro planeta, Marte no dispone de un campo magnético global y cuenta con una atmósfera cuya masa equivale apenas al 0,5 % de la terrestre, según Science Alert. Esa protección mucho menor deja los instrumentos del Curiosity más expuestos a las partículas de alta energía procedentes del espacio.

Hay además un indicio en la propia fotografía. El astrofísico Joseph Farah, citado por PetaPixel, examinó la imagen ampliada y observó una fila de píxeles negros perfectamente alineados, sin suavizado. A su juicio, ese patrón encaja mejor con el efecto de una partícula energética sobre el sensor que con un objeto físico captado por la cámara.

No sería un fenómeno excepcional. Ya en 2014, un ingeniero de imágenes del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA explicaba que recibían fotografías del róver con puntos brillantes casi cada semana. En las imágenes del Curiosity, estos artefactos suelen aparecer como puntos o trazos brillantes, aunque también pueden ser oscuros.

NASA

Otras hipótesis sobre la anomalía

Con todo, atribuir la silueta a un rayo cósmico no es la única opción. El origen de la anomalía también podría encontrarse en alguna de las etapas necesarias para convertir lo registrado por la cámara en la imagen que finalmente llega a la Tierra. Un error electrónico, un problema durante la compresión o una anomalía en la transmisión de los datos podrían alterar determinados píxeles.

También cabe la posibilidad de que la cámara captara un fenómeno pasajero, como un remolino de polvo. Pero sin datos de viento ni imágenes de apoyo de otra cámara, no hay forma de comprobar esa hipótesis con el material disponible.

La incertidumbre sigue ahí, aunque las explicaciones relacionadas con la imagen parecen más plausibles. Y quizá eso baste. Marte no necesita monstruos ni conspiraciones para resultar extraño. Le basta con ser Marte.

Todo sobre NASA