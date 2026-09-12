Tragedia en Brasil: Mujer fallece tras someterse a 6 cirugías estéticas en una sola sesión de 8 horas

12 sept. 2026 - 20:19 hrs.

Una trágica noticia conmociona las redes sociales tras confirmarse el fallecimiento de Andreia Vieira Gaspar, una mujer de 51 años de origen brasileño, quien perdió la vida luego de someterse a una maratónica jornada de seis procedimientos estéticos.

Según reveló TMZ, la víctima, quien residía en España, ahorró durante dos años un total de 118.000 reales brasileños (aproximadamente 22.900 dólares) para cumplir el sueño de realizarse las intervenciones.

La operación, llevada a cabo en un centro médico de la ciudad de Goiânia, Brasil, se extendió por más de ocho horas e incluyó procedimientos como un estiramiento facial (facelift), blefaroplastia (cirugía de párpados), liposucción y transferencia de grasa facial, entre otros arreglos.

Denuncias de negligencia

Tras la intervención realizada a mediados de agosto, el estado de salud de Andreia se deterioró drásticamente en las horas posteriores.

Su hermana, Djiane Vieira, denunció públicamente negligencia por parte del equipo médico. Según su testimonio, la paciente sufrió una severa inflamación en la lengua y graves complicaciones respiratorias.

Djiane aseguró haber suplicado por asistencia médica urgente al notar que su hermana se asfixiaba, pero afirmó que el personal tardó demasiado en reaccionar. Asimismo, la familia denunció que el Hospital Ankar no contaba con una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ni con ambulancias de emergencia adecuadas para responder ante una complicación de tal magnitud.

Andreia Vieira Gaspar / TMZ

La muerte de la mujer

Pese a los reiterados intentos de reanimación, la mujer falleció en brazos de su hermana.

Por su parte, el cirujano a cargo, el Dr. Lessandro Martins, emitió un comunicado legal amparándose en el código de ética médica y el secreto profesional para no ofrecer detalles clínicos específicos, aunque expresó plena confianza en que las investigaciones demostrarán que actuó de manera correcta.

Paralelamente, la representación legal del centro hospitalario sostuvo que la paciente recibió atención médica inmediata y que se aplicaron todos los protocolos necesarios para estabilizarla.

El caso continúa bajo investigación judicial por parte de las autoridades brasileñas para determinar posibles responsabilidades penales en esta tragedia que enciende nuevamente las alarmas sobre los riesgos de realizar múltiples intervenciones estéticas simultáneas.

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