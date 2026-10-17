Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva para funcionarios de la Armada imputados por violación en Rapa Nui

17 oct. 2026 - 14:47 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó hoy sábado 17 de octubre la prisión preventiva para otros dos funcionarios de la Armada imputados por el delito de violación de una joven en Rapa Nui, región de Valparaíso, ilícito registrado la noche del pasado 2 de octubre.

Funcionario de la Armada en prisión preventiva

La Cuarta Sala del tribunal —integrada por la ministra Marcela Figueroa, el ministro Germán Núñez y el abogado (i) Felipe Caballero— confirmó la resolución del Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua, por estimar que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima.

Para resolver, el tribunal estimó debidamente justificados los requisitos referidos a la existencia del delito investigado, la participación de los imputados y la necesidad de la medida cautelar.

La resolución se suma a la adoptada el 13 de octubre pasado por la Tercera Sala de la Corte de Valparaíso –integrada por la ministra María Cruz Fierro, el fiscal judicial Mario Fuentes y el abogado (i) Álvaro Pavez– que también confirmó la prisión preventiva de los dos primeros imputados en la causa.

Los cuatro imputados fueron formalizados en audiencias realizadas el 4 y el 9 de octubre, respectivamente. En ambos procedimientos, el tribunal de garantía estimó que existían antecedentes que justificaban la existencia del delito y la participación atribuida por el Ministerio Público, y consideró que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la víctima.

El Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua fijó un plazo de investigación de 80 días y dispuso que los imputados cumplieran la prisión preventiva en dependencias de la Armada de Chile, como lo establece la legislación.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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