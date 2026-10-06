Iba a estar a 350 metros de altura: Arabia Saudita frena millonario estadio del Mundial 2034

06 oct. 2026 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

Arabia Saudita puso en pausa uno de los proyectos más llamativos que había presentado para el Mundial de 2034: un estadio futurista que estaba pensado para quedar integrado en The Line, la gigantesca ciudad lineal de acero y vidrio que el país proyecta en el noroeste de su territorio.

Se trata del NEOM Stadium, un recinto que estaba diseñado para contar con capacidad para más de 46 mil espectadores y cuyo campo de juego se ubicaría a más de 350 metros sobre el nivel del suelo. Ahora, su futuro quedó en suspenso debido a los retrasos y al alto costo del megaproyecto al que estaba asociado.

Estadio para una ciudad futurista

La propuesta del NEOM Stadium era bastante distinta a la de un recinto tradicional. El estadio iba a formar parte de The Line, una estructura de aproximadamente 160 kilómetros de longitud concebida como una ciudad inteligente y vertical.

El proyecto buscaba integrar viviendas, oficinas, espacios comerciales, transporte y recintos deportivos dentro de una enorme construcción de acero y vidrio. En ese escenario, el estadio ocuparía uno de los puntos más altos de la ciudad, con su cancha situada a más de 350 metros de altura.

De acuerdo con la propuesta saudita para el Mundial, el recinto tendría una capacidad de 46.010 personas y estaba pensado para recibir partidos de distintas etapas del torneo, incluyendo los cuartos de final.

NEOM / Candidatura Arabia Saudita 2034

Un proyecto de 2.500 millones de dólares

El costo estimado del estadio alcanzaba los 2.500 millones de dólares, una cifra que convirtió al recinto en uno de los proyectos deportivos más ambiciosos asociados al Mundial de 2034.

Sin embargo, la construcción de The Line ha enfrentado retrasos y una revisión de sus objetivos originales. De acuerdo con Daily Mirror, el proyecto del estadio aparece actualmente como "on hold", es decir, en pausa, y sin una fecha de finalización registrada.

El cambio se produce además en un momento en que Arabia Saudita ha comenzado a priorizar proyectos considerados más viables dentro de su gigantesco plan de inversiones asociado a la denominada Visión 2030.

Así sería la ciudad The Line / AFP

¿Y qué pasa con el Mundial de 2034?

La pausa del estadio NEOM no significa que Arabia Saudita haya detenido sus preparativos para la Copa del Mundo. El país fue confirmado como sede del torneo y contempla 15 estadios repartidos en cinco ciudades, entre nuevas construcciones y recintos que serán remodelados.

De hecho, algunos de esos proyectos ya están avanzando, como el Aramco Stadium, en Al Khobar, y la renovación del King Fahd Stadium en Riad.

El Mundial de 2034 sería además el primero organizado por un solo país bajo el formato de 48 selecciones, por lo que Arabia Saudita mantiene un ambicioso calendario de obras para llegar al torneo.