Carabinero fallece tras permanecer internado por accidente de tránsito en Estación Central

01 nov. 2026 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros de Chile informó, a través de un comunicado, el fallecimiento del cabo primero Cristopher Matías Balboa Morales, quien permanecía internado en el Hospital de Carabineros tras resultar gravemente lesionado en un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió el pasado 28 de octubre, mientras el funcionario realizaba servicios en la comuna de Estación Central.

El funcionario tenía 10 años de servicio en la institución y se desempeñaba como motorista de la 30.ª Comisaría “Radiopatrullas e Intervención Policial”. Era casado y padre de dos hijas.

Según detalló Carabineros, “durante su trayectoria institucional, destacó por su compromiso y profesionalismo, manteniendo una intachable hoja de vida, en la que registraba diversas felicitaciones por su desempeño y vocación de servicio”.

A través del mismo comunicado, la institución lamentó su fallecimiento y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de labores, a quienes manifestó su acompañamiento en este difícil momento.

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