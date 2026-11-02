EEUU aprueba versión económica de tratamiento preventivo contra el VIH

02 nov. 2026 - 17:00 hrs.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó este lunes una versión genérica de un tratamiento preventivo del VIH que se administra mediante inyección dos veces al año, lo cual acerca este fármaco revolucionario al mercado en los países de bajos ingresos.

La aprobación de las autoridades estadounidenses fue anunciada por Dr. Reddy's Laboratories, farmacéutica india que fabrica la versión genérica del lenacapavir, y por Unitaid, iniciativa internacional para suministrar medicamentos en países de ingresos bajos y medios.

El tratamiento costará 40 dólares al año por paciente y estará disponible en 120 países, gracias a un acuerdo de precios anunciado en septiembre de 2025 entre Dr. Reddy's y Unitaid, el instituto africano de investigación sanitaria Wits RHI y la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI).

Este tratamiento de dos inyecciones anuales permite reducir en un 99,9% el riesgo de transmisión del VIH, una pequeña revolución en el ámbito de los medicamentos conocidos como "profilaxis pre-exposición", o "PrEP". Otros tratamientos preventivos requieren la toma de un comprimido diario.

"Este es un momento de inmenso orgullo para todos nosotros en Dr. Reddy's", afirmó Deepak Sapra, director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos de la empresa, en un comunicado.

"Desarrollar y fabricar un inyectable complejo de acción prolongada como el lenacapavir a un precio asequible requirió sólidas capacidades científicas y experiencia en fabricación para dar respuesta a una necesidad urgente de acceso".

"La decisión de Unitaid de asumir riesgos desde el principio está contribuyendo a acortar el tiempo que transcurre entre un avance científico y el acceso real a los países", añadió Philippe Duneton, director ejecutivo de Unitaid.

Las autoridades estadounidenses aprobaron el lenacapavir, desarrollado por Gilead, en junio de 2025. Pero su elevado costo -unos 28.000 dólares al año en Estados Unidos, aunque los seguros aplican descuentos- era un obstáculo importante para que se transformara en una herramienta decisiva contra una enfermedad que ha causado la muerte de más de 40 millones de personas en cuatro décadas.

A fines de 2024, Gilead dio licencias para fabricar genéricos de lenacapavir a seis farmacéuticas, entre ellas Dr. Reddy's.