Comité Olímpico confirma que Chile no seguirá con candidatura para ser sede de los Juegos Olímpicos 2036

06 oct. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Comité Olímpico de Chile (COCh) se refirió este martes 6 de octubre a la situación de la candidatura del país para albergar los Juegos Olímpicos 2036, descartando la posibilidad.

Mediante una declaración pública, la entidad informó que el proceso de elección de la sede de 2036 se superpuso con el de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, lo que la llevó a priorizar este último evento en el corto plazo.

Santiago, entre las tres finalistas

Según el comunicado, la situación "puntual" que afecta la elección de la sede de 2036 "se ha traslapado" con el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, instancia en la que Santiago es una de las tres ciudades finalistas.

El COCh señaló que esta "dualidad" lo llevó a priorizar los Juegos de la Juventud, considerando su mayor cercanía en el calendario.

El aprendizaje para una futura postulación

Otro de los argumentos del Comité es el posible aprendizaje que significaría este evento para una eventual postulación a los Juegos Olímpicos de verano. De acuerdo con el comunicado, la prioridad actual responde tanto a los plazos como a la experiencia que Chile podría ganar de cara al futuro.

El organismo afirmó que esta postura fue conversada directamente con el Comité Olímpico Internacional (COI) hace algunas semanas, y que sus representantes "comprendieron y compartieron esa reflexión".

Pese al giro, el COCh sostuvo que el país "sigue participando del proceso de postulación para albergar unos Juegos Olímpicos en el futuro".

Todo sobre Juegos Olímpicos