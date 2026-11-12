Detienen a mujer acusada de provocar incendio que dejó dos fallecidos en El Bosque

12 nov. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer chilena de 48 años, sin antecedentes policiales, fue detenida por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) tras ser apuntada como la presunta responsable de iniciar un incendio estructural que cobró la vida de dos personas en la comuna de El Bosque.

El siniestro ocurrió hace algunos días en una vivienda del sector, la cual resultó completamente consumida por las llamas.

Tras las labores de mitigación y rescate realizadas por voluntarios de Bomberos en el lugar de la emergencia, se confirmó el hallazgo de dos víctimas fatales dentro de la casa.

Las diligencias y detención de la mujer

A raíz de la gravedad de los hechos y de los informes técnicos entregados tras la emergencia, el Ministerio Público instruyó diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

Durante el trabajo de campo y los peritajes en el sitio del suceso, los detectives lograron empadronar el sector, recabar registros audiovisuales de cámaras de seguridad cercanas y obtener declaraciones clave de vecinos y testigos, quienes confirmaron la intencionalidad del fuego.

Con estos antecedentes, el personal policial logró identificar y ubicar a la sospechosa en las inmediaciones del lugar, concretando su detención en situación de flagrancia.

La imputada será puesta a disposición de los tribunales de justicia correspondientes para enfrentar cargos por el delito de incendio con resultado de muerte.

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