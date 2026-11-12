Beneficio por Años Cotizados: Conoce cuál es el monto máximo que pueden recibir los pensionados

12 nov. 2026 - 07:00 hrs.

El Beneficio por Años Cotizados (BAC) es un aporte mensual extra destinado a los pensionados de 65 años o más, el cual busca premiar el tiempo de trabajo formal acumulado durante la vida laboral de la persona beneficiada.

Este aporte se otorga directamente en Unidades de Fomento (UF) y no requiere de un proceso de postulación, ya que se asigna de forma automática a quienes están pensionados por vejez o invalidez, ya sea a través de una AFP o de una compañía de seguros.

¿Cuál es el monto máximo que se puede recibir?

El valor del beneficio se calcula según los años en que la persona realizó sus aportes previsionales, sumándose de manera directa al pago mensual de la pensión, incluso si la persona ya no cuenta con fondos en su cuenta de capitalización individual:

Cálculo del aporte: Se entregan 0,1 UF por cada 12 meses cotizados (un año completo de aportes).

(un año completo de aportes). Tope máximo: El beneficio tiene un límite de 2,5 UF mensuales, cifra que se alcanza al acreditar 25 años de cotizaciones (300 meses cotizados).

¿Cómo consultar si recibes el aporte?

Para verificar si cumples con las condiciones del beneficio, el trámite se puede realizar de forma digital ingresando el RUN y la fecha de nacimiento en el portal oficial habilitado. En caso de resultar beneficiario, al acceder con la ClaveÚnica se puede revisar el detalle del monto asignado y descargar la resolución correspondiente.

Además de la plataforma web, la consulta se puede realizar a través de los siguientes canales:

Atención remota : Vía videoatención con un ejecutivo en el sitio de ChileAtiende.

: Vía videoatención con un ejecutivo en el sitio de ChileAtiende. Vía telefónica : Llamando al call center 101 de ChileAtiende (o al +56 4 4236 20 00 desde el extranjero).

: Llamando al call center 101 de ChileAtiende (o al +56 4 4236 20 00 desde el extranjero). Presencial: Acudiendo a cualquier sucursal de ChileAtiende con la cédula de identidad vigente.

Es importante destacar que la resolución administrativa es el documento oficial en el que se detalla el resultado del cálculo y la evaluación formal de cada caso.