"Un cambio radical": Alejandro Sepúlveda adelanta que Santiago pasará del calor extremo a posibles precipitaciones

12 nov. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Para este jueves se espera una máxima de 32°C en Santiago, una de las jornadas más calurosas desde el inicio de la primavera. Sin embargo, el panorama cambiará en los próximos días, ya que se esperan precipitaciones en la capital.

Según el periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, la lluvia se haría presente en la zona central durante el fin de semana, con posibles chubascos aislados en Santiago.

El domingo en la tarde está la probabilidad de tormentas eléctricas en las regiones del Biobío, Ñuble, Maule, O'Higgins y la Región Metropolitana.

¿Qué dijo Alejandro Sepúlveda?

"Este domingo se marca el inicio de un ciclo lluvioso en la zona, en general, centro-sur del país. Ahora se viene una sucesión de agüita la próxima semana", señaló.

Sepúlveda detalló que "en el caso de Santiago, vamos a estar con la amenaza permanente de precipitaciones. En cordillera y precordillera, básicamente".

"Por ahora, el sábado tendremos niebla. El domingo, en la Región Metropolitana, posibilidad de llovizna. El lunes en la tarde tendríamos precipitaciones un poco más constantes en Santiago", sostuvo.

A raíz de lo anterior, el experto manifestó que "comienza todo un cambio radical en esta primavera, que parecía que se afirmaba, pero ahí está".

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