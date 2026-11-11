Pensión por vejez anticipada: Estos son los requisitos para jubilarse antes de la edad legal

11 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Las personas afiliadas a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) pueden acceder a una pensión de vejez antes de cumplir la edad legal de jubilación, siempre que reúnan determinadas condiciones económicas.

Esta alternativa se conoce como pensión por vejez anticipada y permite pensionarse antes de los 60 años, en el caso de las mujeres, y de los 65 años, en el caso de los hombres.

Sin embargo, no basta con tener ahorros previsionales acumulados. La normativa establece dos requisitos que deben cumplirse simultáneamente para acceder a esta modalidad.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una pensión por vejez anticipada?

De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, las personas que quieran pensionarse anticipadamente deben cumplir con las siguientes condiciones:

Obtener una pensión igual o superior al 70% del promedio de las remuneraciones imponibles percibidas y rentas declaradas.

Obtener una pensión igual o superior a 12 UF ($495 mil aproximadamente).

Por ejemplo, si una persona registra un promedio de remuneraciones imponibles de $1.000.000, para acceder a la pensión por vejez anticipada debería obtener una jubilación de al menos $700.000 mensuales, monto que además sobrepasa las 12 UF.

¿De qué depende el monto de la pensión?

El monto que recibirá una persona al jubilarse depende de distintos factores relacionados con sus ahorros previsionales y sus antecedentes personales.

Uno de ellos es el saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual obligatoria de la AFP, que corresponde a los recursos reunidos durante la vida laboral. Este monto puede incluir distintas fuentes de ahorro:

Las cotizaciones individuales obligatorias.

La rentabilidad obtenida por los fondos de pensiones.

El Bono de Reconocimiento, cuando corresponda.

El ahorro previsional voluntario (APV).

Los depósitos convenidos con el empleador, si existen.

Los recursos de la Cuenta de Ahorro Voluntario, también conocida como Cuenta 2, cuando corresponda incorporarlos al financiamiento de la pensión.

Otro elemento relevante son las expectativas de vida de la persona que busca pensionarse y de los integrantes de su grupo familiar que podrían tener derecho a una pensión de sobrevivencia.

Por último, existen beneficios estatales que pueden complementar los ingresos previsionales de quienes cumplan las condiciones establecidas para acceder a ellos, como la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Para conocer el monto que podría recibir, la persona afiliada puede solicitar información y asesoría directamente en su AFP, donde se calcula el saldo disponible y se entregan las alternativas de pensión correspondientes.

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