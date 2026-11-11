Ministro Quiroz anuncia que programa "Yo Elijo mi PC" se repondrá en el Senado

11 nov. 2026 - 13:34 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este miércoles que el programa "Yo Elijo mi PC" se repondrá en el Senado. Esto ocurre luego de que el Gobierno confirmara hace unas semanas que la iniciativa quedaría sin financiamiento.

A raíz de esta situación, la oposición criticó duramente al Ejecutivo, argumentando que la entrega de estos computadores es fundamental para la educación de miles de niños.

¿Qué dijo el ministro Quiroz?

Fue en una intervención en el Congreso donde el secretario de Estado abordó el programa, destacando que la educación forma parte importante dentro del Presupuesto, informó Radio Bío Bío.

A raíz de las críticas que recibió el Gobierno tras indicar que la iniciativa quedaba sin financiamiento, Quiroz dio marcha atrás y manifestó que "sé que han visto el impacto vivencial de la entrega de los computadores".

"Queremos plantear a nivel del Senado una mirada conjunta donde consideremos entregas de computadores, pero que consideremos también recoger elementos que permitan mejorar este programa", sentenció.

Esta política tiene como objetivo entregar notebooks a estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos y a una parte de los alumnos de colegios particulares subvencionados.

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