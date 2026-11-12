Gato de Geoffroy: El felino en peligro de extinción que representará a la fauna chilena en 2027

12 nov. 2026 - 04:45 hrs.

¿Qué pasó?

El gato de Geoffroy fue elegido Embajador de la Fauna Chilena 2027, luego de obtener el 29,59% de casi 10 mil votos presenciales y virtuales durante la 13ª versión del Día de la Fauna Chilena.

La actividad se realizó el 7 y 8 de noviembre en el Museo Interactivo Mirador (MIM), en Santiago, donde seis especies de animales silvestres compitieron por convertirse en representantes de la biodiversidad del país.

Con este resultado, el felino nativo de sectores de Aysén y Magallanes sucederá a la serpiente de cola larga, que ocupó el título durante 2026.

¿Cómo es el gato de Geoffroy?

El gato de Geoffroy (Leopardus geoffroyi) es un pequeño felino silvestre que habita en zonas fronterizas de las regiones de Aysén y Magallanes. Se caracteriza por sus hábitos solitarios y nocturnos, además de su tamaño: puede pesar entre tres y cinco kilos.

Sin embargo, esta especie enfrenta distintas amenazas para su supervivencia, entre ellas la destrucción de los bosques nativos, los atropellos y los ataques de perros domésticos. En Chile, está clasificada en peligro de extinción.

“Este reconocimiento es una gran oportunidad para visibilizar a una especie nativa de Chile, aún poco conocida, que merece el mismo cariño, respeto y atención que nuestra fauna más emblemática”, destacó Patricio Muñoz, cofundador de Fundación Con Garra, organización impulsora de la candidatura.

¿Qué especies compitieron por el reconocimiento?

La votación reunió a seis representantes de la fauna chilena. El gato de Geoffroy se quedó con el primer lugar, seguido por el delfín chileno, que obtuvo el 25,21% de las preferencias.

Estos fueron los resultados:

Gato de Geoffroy: 29,59%.

Delfín chileno: 25,21%.

Rana chilena: 19,50%.

Gruñidor de Valeria: 11,84%.

Tarántula rosa: 7,51%.

Siete colores: 6,34%.

¿Qué actividades se realizarán durante 2027?

Como nuevo Embajador de la Fauna Chilena, el gato de Geoffroy será protagonista de campañas de difusión y acciones de educación ambiental para acercar la realidad de esta especie a la ciudadanía y promover su conservación.

Alexandra Guerra, directora ejecutiva de Jane Goodall Institute Chile, organización responsable del evento, destacó que la competencia estuvo reñida y adelantó que durante 2027 se realizarán actividades educativas, charlas y talleres.