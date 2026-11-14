Exministro de Hacienda y paro de camioneros: "Nada mal el premio por unos días de toma de rutas"

14 nov. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió a la movilización de camioneros por el alza en el precio de los combustibles y al acuerdo alcanzado entre los gremios de transportistas y el Gobierno.

A través de su cuenta de X, Briones afirmó que los camioneros "no solo mantienen la alta devolución histórica del impuesto al diésel: la aumentan".

"¿Costo fiscal de esta sola medida? En régimen, US$100 mill./año; $3,5 mill. promedio por camionero. Nada mal el premio por unos días de toma de rutas vulnerando el Estado de derecho", manifestó.

El exsecretario de Estado aseguró que su "crítica no es a un gobierno. Lo dije en 2022 y lo sostengo hace años. Dar beneficios ante tomas ilegales las valida, incentiva a otros a hacer lo mismo y debilita el Estado de derecho. La realidad política es compleja. Pero cambiar esta mala práctica exige cuestionarla".

Este jueves, el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, confirmó que llegaron a un acuerdo con confederaciones de camioneros Fuerza del Norte y Zona Centro-Sur para dar fin a las paralizaciones.

Dentro de los acuerdos alcanzados se encuentra la reversa de la última alza en el precio de las bencinas y del diésel. Además, acordaron disminuir el precio del diésel en $100 por litro "en atención al alza significativa que ha sufrido este combustible en los últimos meses".

Junto con ello, el Ejecutivo anunció la suspensión de alzas en combustibles hasta el 31 de marzo de 2027 y se realizarán cambios respecto al impuesto específico.

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