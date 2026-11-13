"Esto podría haberse evitado hace dos o tres meses": Sergio Pérez analiza acuerdo con el Gobierno y llama a deponer el paro

13 nov. 2026 - 13:01 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, conversó este viernes con Radio Infinita respecto al acuerdo alcanzado con el Gobierno tras el paro de camioneros de esta semana.

"Esto podría haberse evitado hace dos o tres meses"

De entrada, Juan Manuel Astorga le consultó respecto a cómo el gremio terminó suscribiendo el acuerdo con el Ejecutivo si no fueron parte de la movilización desarrollada por otros transportistas.

Al respecto, Pérez indicó que "este es el resultado de un trabajo de varios meses que concluyó ayer (jueves)", ya que desde marzo estaba trabajando con la presidenta del Senado, Paulina Núñez , otros parlamentarios y representantes del Gobierno.

"La ciudadanía debe entender y estaba debidamente informada que desde marzo, cuando se produce el alza de los 580 pesos, nosotros informamos a través de todos los medios el trabajo que estábamos haciendo", dijo sobre la incongruencia que puede generar esta situación en la población.

Pérez sostuvo además que el Gobierno de José Antonio Kast "llegó tarde" con el acuerdo, asegurando que "esto podría haberse evitado si estas mismas medidas se hubiesen implementado hace dos o tres meses".

"Tengo la seguridad de que van a deponer la actitud, porque, como dije anteriormente, esta situación ya se resolvió y el llamado es a que (...) despejen las carreteras y vuelvan a sus lugares de trabajo para que Chile vuelva a la normalidad", dijo finalmente el dirigente respecto a quienes aún siguen movilizados.

Todo sobre Radio Infinita