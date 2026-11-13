Hot Wheels llega a Santiago con experiencia interactiva: ¿Cuánto cuestan las entradas y dónde es?

13 nov. 2026 - 13:36 hrs.

El universo de Hot Wheels llegó a Santiago con una experiencia interactiva pensada para niños, niñas y adultos. Se trata de Hot Wheels City Playground, una actividad que abrió sus puertas este jueves 12 de noviembre en Mallplaza Vespucio, en la comuna de La Florida.

La iniciativa, desarrollada y presentada por BeFun Entertainment, cuenta con seis estaciones inspiradas en el mundo de los autos a escala, donde los visitantes pueden diseñar vehículos, participar en desafíos y poner a prueba sus habilidades en distintas actividades.

¿Qué actividades tiene Hot Wheels City?

La experiencia comienza en el Design Center, una estación donde los participantes pueden diseñar sus propios vehículos. Luego, el recorrido continúa por Timeline, un espacio dedicado a la historia de Hot Wheels y a la evolución de sus autos a lo largo de las generaciones.

También hay un lugar para tomarse fotografías junto a un auto de colección a escala real. Otra de las estaciones es HW Lab, que incluye un tobogán gigante con forma de pista, carriles y loops.

En tanto, Shark Frenzy propone distintos desafíos con camas elásticas, rampas y mesas de lanzamiento, donde los visitantes pueden poner a prueba su puntería y habilidades.

El circuito termina en una tienda con productos de la marca, para quienes quieran llevarse algún recuerdo de la experiencia.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas para visitar Hot Wheels City Playground están disponibles a través de la plataforma Fever, con distintos valores dependiendo del día y del tipo de ticket.

De lunes a viernes, la entrada general tiene un valor de $8.500 por persona, mientras que el pack familiar, que incluye cuatro entradas, cuesta $27.200. Esto equivale a $6.800 por persona.

Durante los fines de semana, la entrada general cuesta $10.000, y el pack familiar de cuatro personas tiene un precio de $32.000, es decir, $8.000 por persona.

¿Dónde queda y cuáles son los horarios?

Hot Wheels City Playground funciona en Mallplaza Vespucio, ubicado en la comuna de La Florida, y abrió al público el jueves 12 de noviembre de 2026.

Los horarios de funcionamiento son los siguientes:

Lunes a jueves: de 10:30 a 19:00 horas.

de 10:30 a 19:00 horas. Viernes a domingo: de 10:30 a 19:30 horas.

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